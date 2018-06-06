Üç ülkeden ABD'ye karşı sürpriz hamle

Avrupal\u0131 firmalar\u0131n \u0130ran ile y\u00fckl\u00fc miktarda anla\u015fmalar\u0131 nedeniyle \u0130ran'a y\u00f6nelik uygulanan yapt\u0131r\u0131mlardan b\u00fcy\u00fck zarar g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc biliniyor.\r\n,AFP haber ajans\u0131, Fransa, Almanya, \u0130ngiltere'nin ABD'ye kar\u015f\u0131 mektup yazarak \u0130ran'a kar\u015f\u0131 yapt\u0131r\u0131mlarda Avrupa \u00fclkelerine muafiyet getirilmesi \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulundu. \r\n,ABD'nin anla\u015fmadan \u00e7ekilmesinin ard\u0131ndan \u0130ran'a kar\u015f\u0131 uygulad\u0131\u011f\u0131 a\u011f\u0131r yapt\u0131r\u0131mlar Avrupa \u00fclkelerinin tepkisiyle kar\u015f\u0131lan\u0131yor. \r\n,ABD, \u0130ran ile 2015'te imzalanan n\u00fckleer anla\u015fmadan k\u0131sa s\u00fcre \u00f6nce \u00e7ekildi\u011fini a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131. \r\n,3 Avrupa \u00fclkesi taraf\u0131ndan ABD'ye y\u00f6nelik yaz\u0131lan mektupta, \u0130ran'da faaliyet g\u00f6steren Avrupal\u0131 firmalar\u0131 yapt\u0131r\u0131mlardan muaf tutmaya \u00e7a\u011fr\u0131ld\u0131.