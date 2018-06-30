Uçak görevlisine kafa attı! Ortalık bir anda karıştı...

Fransa\u2019dan \u0130spanya\u2019ya giden u\u00e7aktaki bir yolcu, u\u00e7u\u015f g\u00f6revlilerinden birine kafa at\u0131nca ortal\u0131k kar\u0131\u015ft\u0131.,Cuma ak\u015fam\u0131 Fransa\u2019n\u0131n ba\u015fkenti Paris\u2019teki Charles de Gaulle havaliman\u0131ndan \u0130spanya\u2019n\u0131n Mallorca kentine gitmesi planlanan u\u00e7akta, bir grup erkek uygunsuz davran\u0131\u015flar sergiledi.\r\n\r\n,G\u00fcvenlik g\u00f6revlilerinin \u00e7a\u011fr\u0131lmas\u0131 \u00fczerine, bu gruptaki erkeklerden biri tepki g\u00f6sterdi. ,Erkek u\u00e7u\u015f g\u00f6revlilerinden birine kafa atan adam, herkesi \u015foke etti.\r\n\r\n,Bu olaydan sonra sald\u0131rgan adam zaptedilse de, u\u00e7u\u015f ertesi sabaha ertelendi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n,Olay\u0131n g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri sosyal medyada payla\u015f\u0131ld\u0131:\r\n