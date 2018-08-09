Ücretleri zamanında ödenmeyen veya eksik ödenen işçilerin hakları neler?

\u00dccretleri zaman\u0131nda \u00f6denmeyen, eksik \u00f6denen veya aylarca \u00f6denmeyen i\u015f\u00e7iler, haklar\u0131n\u0131 merak ediyor. ,Ancak, hakl\u0131 fesih i\u015f\u00e7iye ihbar tazminat\u0131 alma de\u011fil, i\u015fverene ihbar tazminat\u0131 \u00f6dememe hakk\u0131 sa\u011fl\u0131yor. Dolay\u0131s\u0131yla, hakl\u0131 fesihte i\u015f\u00e7i ihbar tazminat\u0131 alamaz ama i\u015fverene tazminat \u00f6demek zorunda da kalmaz.,\u0130\u015f Kanunu\u2019nda \u201ci\u015f s\u00f6zle\u015fmesi\u201d, i\u015f\u00e7inin ba\u011f\u0131ml\u0131 olarak i\u015f g\u00f6rmeyi, i\u015fverenin de \u00fccret \u00f6demeyi \u00fcstlenmesinden olu\u015fan s\u00f6zle\u015fme olarak tan\u0131mlan\u0131yor. Habert\u00fcrk'te yer alan habere g\u00f6re s\u00fcresi bir y\u0131l ve daha fazla olan i\u015f s\u00f6zle\u015fmelerinin yaz\u0131l\u0131 \u015fekilde yap\u0131lmas\u0131 zorunlu. Yaz\u0131l\u0131 s\u00f6zle\u015fme yap\u0131lmayan hallerde i\u015fveren i\u015f\u00e7iye en ge\u00e7 iki ay i\u00e7inde, genel ve \u00f6zel \u00e7al\u0131\u015fma ko\u015fullar\u0131n\u0131, g\u00fcnl\u00fck ya da haftal\u0131k \u00e7al\u0131\u015fma s\u00fcresini, temel \u00fccreti ve varsa \u00fccret eklerini, \u00fccret \u00f6deme d\u00f6nemini, s\u00fcresi belirli ise s\u00f6zle\u015fmenin s\u00fcresini, fesih halinde taraflar\u0131n uymak zorunda olduklar\u0131 h\u00fck\u00fcmleri g\u00f6steren yaz\u0131l\u0131 bir belge vermekle y\u00fck\u00fcml\u00fc.\r\n\r\n,\u0130\u015f s\u00f6zle\u015fmesinin s\u00fcresi belirli olsun veya olmas\u0131n i\u015f\u00e7i, s\u00f6zle\u015fmeyi baz\u0131 durumlarda s\u00fcrenin bitiminden \u00f6nce veya bildirim s\u00fcresini beklemeksizin feshedebilir. Kanun, \u00f6denmeyen \u00fccret ve di\u011fer haklarla ilgili i\u015f\u00e7iye fesih hakk\u0131 tan\u0131yor. Kanunun, \u00fccret ve di\u011fer haklar\u0131n \u00f6denmemesi durumunda i\u015f\u00e7iye s\u00f6zle\u015fmeyi feshetme hakk\u0131 veren k\u0131s\u0131mlar\u0131 \u015f\u00f6yle:\r\n\r\n,\u201c\u0130\u015fveren taraf\u0131ndan i\u015f\u00e7inin \u00fccreti kanun h\u00fck\u00fcmleri veya s\u00f6zle\u015fme \u015fartlar\u0131na uygun olarak hesap edilmez veya \u00f6denmezse; \u00fccretin par\u00e7a ba\u015f\u0131na veya i\u015f tutar\u0131 \u00fczerinden \u00f6denmesi kararla\u015ft\u0131r\u0131l\u0131p da i\u015fveren taraf\u0131ndan i\u015f\u00e7iye yapabilece\u011fi say\u0131 ve tutardan az i\u015f verildi\u011fi hallerde, aradaki \u00fccret fark\u0131 zaman esas\u0131na g\u00f6re \u00f6denerek i\u015f\u00e7inin eksik ald\u0131\u011f\u0131 \u00fccret kar\u015f\u0131lanmazsa, yahut \u00e7al\u0131\u015fma \u015fartlar\u0131 uygulanmazsa.\u201d\r\n\r\n,Buna g\u00f6re, i\u015fveren i\u015f\u00e7inin \u00fccretini zaman\u0131nda \u00f6demezse, eksik \u00f6derse, primlerini eksik yat\u0131r\u0131rsa i\u015f\u00e7i i\u015f akdini feshedebilir.\r\n\r\n,Yarg\u0131tay 9. Hukuk Dairesi\u2019nin 2017\/18200 say\u0131l\u0131 karar\u0131na konu dosyada, bir i\u015f\u00e7i, fazla mesai \u00fccretlerinin eksik \u00f6dendi\u011fi, kendisine baz\u0131 belgeler imzalat\u0131ld\u0131\u011f\u0131, sigorta primlerinin eksik yat\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 gerek\u00e7esiyle i\u015f akdini feshederek k\u0131dem tazminat\u0131 talep etti. Yerel mahkemede savunma yapan i\u015fveren, ekonomik kriz nedeniyle i\u015f yerinde k\u0131sa \u00e7al\u0131\u015fma uygulamas\u0131 karar\u0131 ald\u0131\u011f\u0131n\u0131, eski \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal G\u00fcvenlik Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019n\u0131n 6 ay \u201ck\u0131sa \u00e7al\u0131\u015fma\u201d izni verdi\u011fini, ancak 6 ayl\u0131k s\u00fcre dolmadan k\u0131sa \u00e7al\u0131\u015fmaya son verdi\u011fini, t\u00fcm i\u015f\u00e7ileri i\u015fba\u015f\u0131na \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131, davac\u0131 i\u015f\u00e7inin i\u015fba\u015f\u0131 yapmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 savundu. Yerel mahkeme i\u015fvereni hakl\u0131 bularak, k\u0131dem tazminat\u0131 talebini reddetti.\r\n\r\n,Dosyay\u0131 inceleyen Yarg\u0131tay 9. Hukuk Dairesi, i\u015f\u00e7inin fesih sebebi olarak fazla mesai \u00fccretlerinin eksik \u00f6denmesini, primlerinin eksik yat\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131, kendisine birtak\u0131m belgelerin imzalat\u0131lmas\u0131n\u0131 g\u00f6sterdi\u011fine dikkat \u00e7ekti. 4857 say\u0131l\u0131 \u0130\u015f Kanunu\u2019nun 24. maddesinin bu konuda i\u015f\u00e7iye i\u015f akdini fesih hakk\u0131 verdi\u011fi vurgulanan Yarg\u0131tay karar\u0131nda, \u201cDavac\u0131 i\u015f s\u00f6zle\u015fmesini, \u00fccretlerinin yasaya ve s\u00f6zle\u015fmeye uygun \u00f6denmemesi, \u00e7al\u0131\u015fma ko\u015fullar\u0131n\u0131n zorlu\u011fu nedeni ile hakl\u0131 nedenle feshetmi\u015ftir. K\u0131dem tazminat\u0131 iste\u011finin kabul\u00fc gerekir\u201d denildi.\r\n\r\n,\u0130\u015f akdi feshinde i\u015f\u00e7i ve i\u015fverenin, belli bir s\u00fcre \u00f6nce kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 bildirimde bulunmas\u0131 gerekiyor. Bildirim s\u00fcresi, \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 6 aydan az olan i\u015f\u00e7ilerde 2 hafta; 6 aydan 1.5 y\u0131la kadar olan i\u015f\u00e7ilerde 4 hafta; 1.5 y\u0131ldan 3 y\u0131la kadar olan i\u015f\u00e7ilerde 6 hafta; 3 y\u0131ldan fazla olan i\u015f\u00e7ilerde ise 8 hafta olarak uygulan\u0131yor. Bildirim \u015fart\u0131na uymayan taraf, bildirim s\u00fcresine ili\u015fkin \u00fccret tutar\u0131nda tazminat \u00f6demek zorunda. Buna, \u201cihbar tazminat\u0131\u201d deniyor.\r\n\r\n,\u0130\u015f akdinin i\u015f\u00e7i taraf\u0131ndan hakl\u0131 nedenle feshinde ihbar tazminat\u0131 konusunda \u00e7o\u011funlukla kafa kar\u0131\u015f\u0131kl\u0131