Uçuruma yuvarlanan kamyondan son anda atlayarak kurtuldu

Olay, Honaz il\u00e7esinin Kocaba\u015f Mahallesi'ndeki bir ta\u015f oca\u011f\u0131nda meydana geldi. ,\u0130ddiaya g\u00f6re, Cemal \u015eebik (52) idaresindeki plakas\u0131 hen\u00fcz belirlenemeyen hafriyat kamyonu, ta\u015f oca\u011f\u0131na gelerek 50 metreden a\u015fa\u011f\u0131ya ta\u015f d\u00f6kmek istedi. ,Ta\u015flar\u0131 d\u00f6kme s\u0131ras\u0131nda kamyonla geri geri manevra yaparken u\u00e7urumun ba\u015f\u0131na \u00e7ok yakla\u015fan s\u00fcr\u00fcc\u00fc, arac\u0131n arka tekerleklerini ka\u00e7\u0131rd\u0131.\r\n\r\n,Ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131 y\u00fck\u00fcn de a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131yla kontrolden \u00e7\u0131kan hafriyat kamyonu, h\u0131zla u\u00e7urumdan a\u015fa\u011f\u0131ya yuvarlanmaya ba\u015flad\u0131. ,Arac\u0131n s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc \u015eebik ise ara\u00e7 a\u015fa\u011f\u0131 d\u00fc\u015fece\u011fi s\u0131rada kendisini ara\u00e7tan d\u0131\u015far\u0131 att\u0131. ,50 metrelik \u00e7ukura yuvarlanan kamyon, parampar\u00e7a bir halde \u00e7ukurda dururken, kendini ta\u015flar\u0131n aras\u0131na atarak kamyonla birlikte \u00e7ukura yuvarlanmaktan kurtulan s\u00fcr\u00fcc\u00fc ise yama\u00e7taki ta\u015fl\u0131k alanda kald\u0131.\r\n\r\n,Olayda a\u011f\u0131r yaralanan \u015eebik'e ilk m\u00fcdahaleyi ta\u015f oca\u011f\u0131ndaki di\u011fer i\u015f\u00e7iler yapt\u0131. ,\u0130\u015f\u00e7iler ara\u00e7tan kendisini ta\u015flar\u0131n \u00fczerine atan \u015eebik\u2019i bulundu\u011fu ta\u015fl\u0131k alandan \u00e7\u0131kararak yol kenar\u0131na ta\u015f\u0131d\u0131. ,\u0130hbar \u00fczerine olay yerine gelen sa\u011fl\u0131k ekipleri \u015eebik\u2019e ilk m\u00fcdahaleyi yapt\u0131ktan sonra hastaneye kald\u0131rd\u0131. ,Hafriyat kamyonu ise kullan\u0131lamaz hale geldi.\r\n\r\n,Olayla ilgili olarak soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.,\u015eof\u00f6r d\u00fc\u015fen kamyondan kendisini son anda atmay\u0131 ba\u015fard\u0131.\r\n,Denizli\u2019de bir ta\u015f oca\u011f\u0131nda meydana gelen kazada hafriyat kamyonu \u015fof\u00f6r\u00fc r\u00f6morktaki ta\u015flar\u0131 50 metrelik \u00e7ukura d\u00f6kerken arac\u0131 \u00e7ukura d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc.