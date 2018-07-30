Uçurumu son anda fark etti, otomobil asılı kaldı

Olay, Tekirda\u011f\u2019\u0131n Merkez \u0130l\u00e7esi S\u00fcleymanpa\u015fa\u2019da bulunan yeni belediye binas\u0131n\u0131n in\u015faat alan\u0131nda meydana geldi., \u0130ddiaya g\u00f6re alkoll\u00fc bir s\u00fcr\u00fcc\u00fc belediye in\u015faat alan\u0131nda kulland\u0131\u011f\u0131 59 KG 335 plakal\u0131 otomobilinin vitesini geriye at\u0131nca otomobil, belediye in\u015faat alan\u0131nda bulunan 3 metrelik kaz\u0131 alan\u0131nda as\u0131l\u0131 kald\u0131. ,Daha sonra haberi alan itfaiye, polis ve 112 sa\u011fl\u0131k ekipleri k\u0131sa s\u00fcrede olay yerine geldi. Ekiplerin olay yerine gitmesiyle kaz\u0131 alan\u0131nda bulunan 3 metrelik u\u00e7urumda as\u0131l\u0131 kalan otomobilin s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc yara almadan k\u0131l pay\u0131 kurtuldu. ,Daha sonra olay yerine \u00e7a\u011fr\u0131lan \u00e7ekici yard\u0131m\u0131yla in\u015faatta bulunan kaz\u0131 alan\u0131nda as\u0131l\u0131 kalan otomobil \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. \r\n\r\nOlay yerine gelen polis ekipleri kazan\u0131n meydana geldi\u011fi b\u00f6lgede g\u00fcvenlik \u00f6nlemleri alarak olayla ilgili inceleme ba\u015flatt\u0131. \r\n\r\n\r\n\r\n