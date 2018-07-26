Uçurumun kenarında ölümüne selfie

Uluslararas\u0131 Kap\u0131kaya Festivali\u2019nde Kap\u0131kaya Da\u011f\u0131\u2019na \u00e7\u0131kan y\u00fczlerce vatanda\u015f, seyir teras\u0131nda selfie \u00e7ekinmek i\u00e7in birbirleriyle yar\u0131\u015ft\u0131lar.,Samsun\u2019un Bafra il\u00e7esinde d\u00fczenlenen Uluslararas\u0131 Kap\u0131kaya Festivali\u2019nde vatanda\u015flar, selfie \u00e7ekmek i\u00e7in adeta hayatlar\u0131n\u0131 tehlikeye att\u0131lar.,Kimi seyir teras\u0131nda g\u00fcvenli bir ortamda selfie \u00e7ekerken, baz\u0131 vatanda\u015flar da \u00f6l\u00fcm\u00fc g\u00f6ze alarak seyir teras\u0131n\u0131n d\u0131\u015f\u0131nda bulunan sarp kayalar\u0131 zorlukla a\u015f\u0131p u\u00e7urumun kenar\u0131nda selfie \u00e7ekindi.,Kayalar\u0131n \u00fcst\u00fcnde adeta \u00f6l\u00fcmle dans eden vatanda\u015flar y\u00fcrekleri a\u011fza getirdi.,.