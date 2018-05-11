Ucuz fiyatı duyan akın etti! Kuyruk uzadıkça uzuyor...

K\u0131yman\u0131n kilosunun 28 lira 75 kuru\u015ftan, ku\u015fba\u015f\u0131n\u0131n ise 31 liradan sat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 Yozgat Merkezdeki Et ve S\u00fct Kurumu\u2019nun sat\u0131\u015f ma\u011fazas\u0131 \u00f6n\u00fcnde vatanda\u015flar saatlerce ucuz et alabilmek i\u00e7in bekliyorlar. \r\n,Uzun kuyruklar\u0131n olu\u015ftu\u011fu sat\u0131\u015f ma\u011fazas\u0131ndan et almak isteyen vatanda\u015flar elektrik kesintisi engelline tak\u0131lmas\u0131yla bekleme s\u00fcreleri daha uzad\u0131. ,Yozgat kent merkezinde ar\u0131za nedeniyle ya\u015fanan elektrik kesintisiyle birlikte, Et S\u00fct Kurumu\u2019nun k\u0131yma makineleri ve terazilerinin \u00e7al\u0131\u015fmamas\u0131 nedeniyle yakla\u015f\u0131k 2 saat et sat\u0131\u015f\u0131 yap\u0131lamad\u0131. ,Et almak i\u00e7in s\u0131raya giren vatanda\u015flar\u0131n, plans\u0131z yap\u0131lan elektrik kesintisine tepki g\u00f6stererek elektrik ar\u0131za ihbar hatt\u0131n\u0131 arad\u0131. \r\n\r\nElektriklerin gelmesiyle birlikte yeniden et sat\u0131\u015flar\u0131 da ba\u015flad\u0131. ,Et alabilmek i\u00e7in saatlerce beklediklerini anlatan Ahmet Cayg\u0131n, \u201cBurada fiyatlar ucuz, yakla\u015f\u0131k 2 saattir bekliyoruz. Elektrik kesildi\u011fi i\u00e7in et alam\u0131yoruz, bekliyoruz\u201d dedi. \r\n,Ucuz fiyat\u0131 duyan ak\u0131n etti! Kuyruk uzad\u0131k\u00e7a uzuyor.,.,Seyfettin Konya isimli vatanda\u015f ise \u201cBuraya et almaya geldim. Vatanda\u015f burada birikti et ucuz alamk i\u00e7in. Elektrikler kesildi, et alam\u0131yoruz, k\u0131yma \u00e7ekemiyorlar. Eti par\u00e7alayam\u0131yorlar, tartam\u0131yorlar. Vatanda\u015f ma\u011fdur\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.