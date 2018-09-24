Ucuza altın almaya çalışan gurbetçi dolandırıldı!

Olay, 3 Eyl\u00fcl g\u00fcn\u00fc, Muratpa\u015fa il\u00e7esinde meydana geldi., Ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 Almanya\u2019dan Antalya\u2019ya tatile gelen ve simit\u00e7ide karn\u0131n\u0131 doyuran Dursun Tekin\u2019in yan\u0131na biri yakla\u015ft\u0131. ,Kendisini \u2018Sedat\u2019 olarak tan\u0131tan ve Tekin ile bir s\u00fcre sohbet eden ki\u015fi, k\u00f6yl\u00fc arkada\u015f\u0131n\u0131n elinde yakla\u015f\u0131k 80 bin liral\u0131k alt\u0131n oldu\u011fu yalan\u0131n\u0131 s\u00f6yleyerek, 60 bin lira nakit paraya alt\u0131n\u0131 verebilece\u011fini s\u00f6yledi. ,Teklifin kendisine s\u0131cak geldi\u011fini kaydeden Dursun Tekin, kent merkezinde bulu\u015ftu\u011fu 2 ki\u015fiyle al\u0131\u015fveri\u015fi tamamlamak i\u00e7in D\u00f6\u015femealt\u0131 il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Evdirhan Mahallesi\u2019ne gitti. ,Buradaki parkta paray\u0131 2 ki\u015fiye veren Tekin, kendisi i\u00e7in getirecekleri alt\u0131nlar\u0131 beklemeye ba\u015flad\u0131. Uzun s\u00fcre alt\u0131nlar\u0131 bekleyen Dursun, gelen olmay\u0131nca doland\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlay\u0131p, polise ba\u015fvurdu.\r\n\r\n,Ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 anlatan Dursun Tekin, "Tek amac\u0131m, biraz d\u00fc\u015f\u00fck fiyata ald\u0131\u011f\u0131m alt\u0131n\u0131 sat\u0131p, k\u0131z\u0131ma araba almakt\u0131. Elimdeki paradan da oldum" diye konu\u015ftu. ,Yakla\u015f\u0131k 45 y\u0131ld\u0131r Almanya\u2019da ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Tekin, "\u00dclkeme geldi\u011fim g\u00fcn doland\u0131r\u0131ld\u0131m" dedi.