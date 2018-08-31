UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle! Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi kura \u00e7ekimi ne zaman, saat ka\u00e7ta, hangi kanalda yay\u0131nlanacak merak ediliyor. ,UEFA Avrupa Ligi kura \u00e7ekimi canl\u0131 izleme linki sizlerle...,Temsilcilerimiz Be\u015fikta\u015f, Fenerbah\u00e7e ve Akhisar Belediyespor'un rakipleri bug\u00fcn \u00e7ekilecek olan kura ile belli oluyor. , Be\u015fikta\u015f 1. torbada, Fenerbah\u00e7e 2. torbada yer al\u0131rken Akhisar Belediyespor ise kuraya 4. torbadan kat\u0131lma hakk\u0131 elde etti. ,S\u00fcper Lig\u2019i ge\u00e7en sezon ikinci s\u0131rada tamamlamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan bu sezon \u015eampiyonlar Ligi\u2019ne 3. \u00f6n eleme turunda veda eden Fenerbah\u00e7e ile Ziraat T\u00fcrkiye Kupas\u0131\u2019n\u0131n son sahibi Akhisarspor\u2019un yan\u0131 s\u0131ra B36 Torshavn, Lask Linz ve Partizan\u2019\u0131 elemeyi ba\u015faran Be\u015fikta\u015f kurada yer alacak.,48 tak\u0131m\u0131n m\u00fccadele edece\u011fi grup a\u015famas\u0131nda tak\u0131mlar 4\u2019erli 12 gruba ayr\u0131lacak. Torbalar\u0131n, kul\u00fcplerin UEFA\u2019daki puan s\u0131ralamas\u0131na g\u00f6re belirlenece\u011fi kura \u00e7ekiminde, ayn\u0131 \u00fclkenin tak\u0131mlar\u0131 birbiriyle ayn\u0131 grupta yer alamayacak.,Buna g\u00f6re temsilcilerimiz Fenerbah\u00e7e, Be\u015fikta\u015f ve Akhisarspor farkl\u0131 gruplarda ilk ikiye girme m\u00fccadelesi verecek. Grup ma\u00e7lar\u0131 20 Eyl\u00fcl\u2019de ba\u015flay\u0131p, 13 Aral\u0131k\u2019ta tamamlanacak. \u0130\u015fte UEFA Avrupa Ligi kura \u00e7ekimi canl\u0131 izleme linki...,<p><strong><span style="font-size:16px"><a href="https:\/\/www.uefa.com\/" target="_blank"><span style="color:#FFF0F5"><span style="background-color:#B22222">UEFA AVRUPA L\u0130G\u0130 KURA \u00c7EK\u0130M\u0130 CANLI \u0130ZLEMEK \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN<\/span><\/span><\/a><\/span><\/strong><\/p>