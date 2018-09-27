UEFA Başkanı Ceferin'den Türkiye ile ilgili skandal sözler!

Caferin, "T\u00fcrkiye'de d\u00fczenlemenin baz\u0131 riskleri vard\u0131. T\u00fcrkiye'nin insan haklar\u0131 aksiyon plan\u0131 eksikti. Bir\u00e7ok \u015fehir i\u00e7in baz\u0131 endi\u015feler vard\u0131" ifadelerini kulland\u0131.,UEFA Ba\u015fkan\u0131 Aleksander Ceferin, Almanya'n\u0131n EURO2024'\u00fc d\u00fczenleyece\u011fini a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan karar\u0131n gerek\u00e7elerini ve T\u00fcrkiye'nin neden kaybetti\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.,S\u00f6zlerini s\u00fcrd\u00fcren Ceferin, "\u0130ki \u00fclkeden yaln\u0131zca biri EURO 2024'\u00fc d\u00fczenleyecekti. Ayr\u0131ca, de\u011ferlendirme raporu sonucunda T\u00fcrkiye'de d\u00fczenlemenin baz\u0131 riskleri vard\u0131.,UEFA Ba\u015fkan\u0131 Aleksander Ceferin, EURO 2024'\u00fcn T\u00fcrkiye'ye neden verilmedi\u011fi konusuyla ilgili skandal a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.,Ceferin, "Prosed\u00fcr \u015feffaft\u0131. Oylama demokratik oldu. Her demokratik karar, hakl\u0131 bir karard\u0131r.,T\u00fcrkiye'nin insan haklar\u0131 aksiyon plan\u0131 eksikti. Otel kapasitesi limitliydi. Bir\u00e7ok \u015fehir i\u00e7in baz\u0131 endi\u015feler vard\u0131." ifadelerini kulland\u0131.,UEFA Ba\u015fkan\u0131, "Ula\u015ft\u0131rma altyap\u0131s\u0131 ile ilgili baz\u0131 riskler vard\u0131. ,T\u00fcrkiye'nin adayl\u0131\u011f\u0131, UEFA i\u00e7in uzun vadeli hedefler i\u00e7eriyordu." diyerek s\u00f6zlerini noktalad\u0131., S\u00f6yleyebilece\u011fim tek \u015fey fantastik bir EURO 2024 bekliyorum." dedi.