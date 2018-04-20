UEFA'dan Fenerbahçe'ye müjde!

UEFA'dan Fenerbah\u00e7e'ye m\u00fcjde!,.,UEFA, Fenerbah\u00e7e Kul\u00fcb\u00fc'ne Avrupa kupalar\u0131na kat\u0131labilece\u011fini yaz\u0131l\u0131 olarak bildirdi\r\n,TFF'den yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, Fenerbah\u00e7e ile Be\u015fikta\u015f aras\u0131nda yap\u0131lan ve 57. dakikada \u00e7\u0131kan olaylar nedeniyle tatil edilen Ziraat T\u00fcrkiye Kupas\u0131 yar\u0131 final r\u00f6van\u015f ma\u00e7\u0131nda \u00e7e\u015fitli nedenlerle iki tak\u0131m\u0131n da disiplin kuruluna g\u00f6nderildi\u011fi bildirildi.\r\n\r\nYap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, Fenerbah\u00e7e'nin saha olaylar\u0131, \u00e7irkin ve k\u00f6t\u00fc tezah\u00fcrat ve merdiven bo\u015fluklar\u0131nda yer b\u0131rak\u0131lmamas\u0131 nedenleriyle PFDK'ye sevk edildi\u011fi aktar\u0131ld\u0131. Sar\u0131-lacivertli kul\u00fcb\u00fcn g\u00f6revlileri Ali Bozan ile G\u00f6khan Uyan\u0131k'\u0131n da s\u00f6z konusu ma\u00e7taki sald\u0131r\u0131lar\u0131 sebebiyle tedbirli olarak disipline g\u00f6nderildi\u011fi belirtildi.\r\n\r\n,Be\u015fikta\u015f'\u0131n da ayn\u0131 m\u00fcsabakada \u00e7irkin ve k\u00f6t\u00fc tezah\u00fcrat ile merdivenlerin bo\u015f b\u0131rak\u0131lmamas\u0131 nedeniyle PFDK'ye sevkinin ger\u00e7ekle\u015fti\u011fi ifade edildi.\r\n\r\nKar\u015f\u0131la\u015fman\u0131n ilk yar\u0131s\u0131nda k\u0131rm\u0131z\u0131 kart g\u00f6rerek oyun d\u0131\u015f\u0131nda kalan Be\u015fikta\u015fl\u0131 futbolcu Pepe'nin kural d\u0131\u015f\u0131 hareketi, siyah-beyazl\u0131 kul\u00fcb\u00fcn g\u00f6revlisi Erdin\u00e7 G\u00fcltekin'in de sald\u0131r\u0131s\u0131 nedeniyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi\u011fi aktar\u0131ld\u0131.