UETD'nin adı Uluslararası Demokratlar Birliği oldu

Avrupal\u0131 T\u00fcrk Demokratlar Birli\u011finin (UETD) Bosna Hersek'in ba\u015fkenti Saraybosna'da d\u00fczenledi\u011fi 6. Ola\u011fan Genel Kurulunda B\u00fclent Bilgi genel ba\u015fkan se\u00e7ildi.\r\n,Zetra Olimpik Spor Salonu'nda d\u00fczenlenen ve Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n onur konu\u011fu olarak kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 genel kurulda ayr\u0131ca Avrupal\u0131 T\u00fcrk Demokratlar Birli\u011finin (UETD) ismi Uluslararas\u0131 Demokratlar Birli\u011fi (Union of International Democrats-UID) olarak de\u011fi\u015ftirildi.\r\n,B\u00fclent Bilgi, 2016 y\u0131l\u0131ndan beri genel ba\u015fkanl\u0131k yapan Zafer S\u0131rakaya'dan g\u00f6revi devrald\u0131. Bilgi, \u00f6nceki y\u00f6netimde genel sekreter olarak g\u00f6rev yap\u0131yordu.\r\n,UID Genel Ba\u015fkan\u0131 B\u00fclent Bilgi, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, ba\u015fta Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan olmak \u00fczere Avrupa'n\u0131n d\u00f6rt bir yan\u0131ndan genel kurullar\u0131na kat\u0131lan herkese te\u015fekk\u00fcr etti.\r\n,Bilgi, "Genel kurulumuzda dava b\u00fcy\u00fcklerimizin tevecc\u00fch\u00fc ile burada bulunan \u00fcyelerimizin \u015fahs\u0131m\u0131n genel ba\u015fkan se\u00e7ilmemde verdikleri destek benim i\u00e7in b\u00fcy\u00fck bir onurdur, b\u00fcy\u00fck bir gururdur." dedi.\r\n,\u0130sim de\u011fi\u015fikli\u011fiyle UETD'nin UID'e evrilmesinin do\u011fal bir s\u00fcre\u00e7 oldu\u011funu dile getiren Bilgi, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu: "Bu isim de\u011fi\u015fikli\u011fi i\u00e7inde bulundu\u011fumuz durumun \u00f6nemli bir gereksinimidir. Bu anlamda UID'in yapaca\u011f\u0131 t\u00fcm faaliyetler sadece Avrupa'da de\u011fil t\u00fcm d\u00fcnyada ger\u00e7ekle\u015fecektir. Bundan sonra T\u00fcrkiye k\u00f6kenli insanlar\u0131m\u0131za ve g\u00f6n\u00fcl co\u011frafyam\u0131za hitap ederek onlar\u0131n sesi olmay\u0131 hedefliyoruz. Bu isim de\u011fi\u015fikli\u011fiyle ayr\u0131ca fiziki s\u0131n\u0131rlar\u0131 a\u015f\u0131p t\u00fcm d\u00fcnyay\u0131 saran, g\u00f6n\u00fcl co\u011frafyam\u0131z\u0131 kucaklama vakti gelmi\u015ftir. Bizim de bu isim de\u011fi\u015fikli\u011fiyle bunun gere\u011fininin ilk ad\u0131m\u0131n\u0131 att\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. \u0130n\u015fallah bu yolda muvaffak oluruz."\r\n,UID'in yeni y\u00f6netim kurulu \u00fcyeleri ve g\u00f6rev da\u011f\u0131l\u0131mlar\u0131 ilerleyen g\u00fcnlerde a\u00e7\u0131klanacak.