Ufacık adada 500 milyar dolarlık element bulundu

Ufac\u0131k adada bulundu! De\u011feri ise dudak u\u00e7uklat\u0131yor. Tam 500 milyar dolar...,.,Japonya\u2019n\u0131n a\u00e7\u0131klar\u0131nda bulunan Minami-Torishima Adas\u0131\u2019nda b\u00fcy\u00fck bir ke\u015fif yap\u0131ld\u0131. Bir d\u00f6nem askeri pist olarak kullan\u0131lan ve \u00fczerinde ya\u015fam bulunmayan adada incelemelerini tamamlayan uzmanlar, sadece 1.3 kilometrelik adan\u0131n \u00fczerinde \u00e7ok nadir element ve de\u011ferli ta\u015flar buldu.,Uzmanlar, yttrium, europium, terbium ve disprosiyum maddelerinin bulundu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131. Uzmanlar bu metal ve elementlerin piyasaya de\u011ferinin yakla\u015f\u0131k 500 milyar dolar oldu\u011funu a\u00e7\u0131klarken, bu maddelerin iPhone\u2019lardan, uzay mekiklerine, kamera lenslerinden f\u00fcze savunma sistemlerine kadar bir\u00e7ok cihazda kullan\u0131labilece\u011fini ifade etti.,Yttrium\u2019un yar\u0131m kilosunun 3.400 dolar, europium\u2019un 100 gram\u0131n\u0131n 20.000 dolar ve terbium\u2019un 100 gram\u0131n\u0131n 1800 dolar oldu\u011funu a\u00e7\u0131klayan uzmanlar, ada \u00fczerinde yakla\u015f\u0131k 1.2 milyon tonluk madde bulundu\u011fu belirtildi. Ara\u015ft\u0131rmay\u0131 Wall Street Journal gazetesine aktaran uzmanlar, \u201cBu Japonya i\u00e7in oyun de\u011fi\u015ftirici bir geli\u015fme. Bu elementleri adada toplamak \u00e7ok pahal\u0131 ama bu durum \u00fcr\u00fcnlerin geli\u015ftirilmesine b\u00fcy\u00fck katk\u0131 sa\u011flar\u201d dedi.