Ufak Tefek Cinayetler'de inanılmaz son! Oya öldü mü?

Star TV ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan Ufak Tefek Cinayetler 28.son b\u00f6l\u00fcm\u00fc ile izleyiciyi \u015foke etti. \r\n,Herkesin akl\u0131nda tek bir soru 'Oya bu kez ger\u00e7ekten \u00f6lecek mi?' Ufak Tefek Cinayetler'in gelecek sezon devam edip etmeyece\u011fi me\u00e7hulken, bu final meraklar\u0131 cezbetti.\r\n,Oya yay\u0131nlanan 28.son b\u00f6l\u00fcmde, v\u00fccudundaki zehri ara\u015ft\u0131r\u0131rken, bir anda hamile oldu\u011funu \u00f6\u011frendi. ,Y\u0131llard\u0131r \u00e7ocuk sahibi olamayaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnen Oya'n\u0131n bir an da annelik hayalleri ger\u00e7ek oldu. ,Ama ortada \u00e7ok b\u00fcy\u00fck bir sorun var. Bebe\u011fin babas\u0131 Serhan, Serhan ise Merve ile evli...\r\n\r\n,Ufak Tefek Cinayetler\u2019in 8 May\u0131s Sal\u0131 ak\u015fam\u0131 yay\u0131nlanan 28. b\u00f6l\u00fcm\u00fcne Merve ve Oya\u2019n\u0131n trafik kazas\u0131 damga vurdu. \r\n,Oya\u2019n\u0131n kulland\u0131\u011f\u0131 arabada, Merve ve Oya y\u00fczle\u015fme ya\u015fad\u0131lar. Merve, Oya\u2019n\u0131n Serhan\u2019la ili\u015fkisini sorgulad\u0131. \u00c7\u0131lg\u0131na d\u00f6nd\u00fc ve direksiyonu k\u0131rd\u0131.,Oya'n\u0131n kulland\u0131\u011f\u0131 ara\u00e7 final sahnesinde ara\u00e7 \u015farampole u\u00e7arak takla att\u0131. \r\n,Kazadan Merve kurtuldu kurtulmas\u0131na ancak ortada b\u00fcy\u00fck bir problem vard\u0131. Oya'da hayattayd\u0131 ama ara\u00e7ta s\u0131k\u0131\u015fm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Yanmaya ba\u015flayan ara\u00e7 i\u00e7inden \u00e7\u0131kan Merve, s\u0131k\u0131\u015fan Oya\u2019y\u0131 ise \u2018Sen her \u015feyi biliyorsun. S\u00f6yleyeceksin herkese\u2019 diyerek \u00f6ylece b\u0131rakt\u0131.,Merve bir k\u00e2busa uyan\u0131yor. Bir yanda Oya\u2019n\u0131n \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc haberi. Di\u011fer yanda Oya i\u00e7in a\u015fk ac\u0131s\u0131 \u00e7eken Serhan. Bakal\u0131m, Merve bu k\u00e2busun i\u00e7inden \u00e7\u0131kabilecek mi yoksa her \u015fey daha k\u00f6t\u00fcle\u015fip bir karabasana m\u0131 d\u00f6n\u00fc\u015fecek? ,Oya\u2019n\u0131n d\u00fcnyas\u0131 ald\u0131\u011f\u0131 bir haberle ayd\u0131nlan\u0131yor ama onun \u00f6nce karanl\u0131kla hesab\u0131n\u0131 kapatmas\u0131 laz\u0131m. Oya art\u0131k duracak gibi de\u011fil. Dinamitleri patlata patlata gidiyor. Kocaman bir intikam y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fc ba\u015flad\u0131. ,Oya karakterini canland\u0131an G\u00f6k\u00e7e Bahad\u0131r'\u0131n diziden ayr\u0131laca\u011f\u0131 ve yerine Bensu Soral'\u0131n gelece\u011fi iddia edilmi\u015fti.\r\n\r\n,Ve cinayete do\u011fru gidiliyor art\u0131k\u2026. Yeni gelen bilgiler \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131nda, Ba\u015fkomiser Kemal ise \u015fu soruyu sorarken buluyor kendini: Ya as\u0131l su\u00e7lu, en az \u015f\u00fcphelendi\u011fimiz ki\u015fiyse?