Ufak Tefek Cinayetler`e yeni bir oyuncu daha kat\u0131ld\u0131.\r\n,Star TV`nin sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler yeni sezonu s\u00fcrprizlerle a\u00e7acak.\r\n,Star TV ekranlar\u0131nda 2. sezona haz\u0131rlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisinin bu y\u0131lki s\u00fcrprizi Ushan \u00c7ak\u0131r olacak.\r\n,Leyla ile Mecnun dizisinde y\u0131ld\u0131z\u0131 parlayan, son olarak ise Masum De\u011filiz`de rol alan Ushan \u00c7ak\u0131r, yeni sezonda Ufak Tefek Cinayetler\u2019de Emre \u00c7elen karakterine hayat verecek.\r\n,Armat\u00f6r Emre karakterine hayat verecek olan \u00fcnl\u00fc oyuncu, sete \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,Oyuncu, varl\u0131kl\u0131 bir ailenin armat\u00f6r o\u011flu Emre \u00c7elen\u2019e hayat verecek.\r\n