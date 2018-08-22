Ufak Tefek Cinayetler'in yeni transferi sosyal medyayı salladı!

.,Son olarak Ushan \u00c7ak\u0131r'\u0131 kadrosuna katan diziden bir transfer haberi daha geldi!,Ad\u0131n\u0131 en \u00e7ok y\u00f6netmenli\u011fini Onur \u00dcnl\u00fc\u2018n\u00fcn yapt\u0131\u011f\u0131 ve TRT1'de yay\u0131nlanan Leyla ile Mecnun dizisinde Yavuz karakterini canland\u0131r\u0131rken duyuran Sonant, yap\u0131mda Ali Atay, Ezgi Asaro\u011flu, Melis Birkan, M\u00fcge Boz, Zeynep \u00c7amc\u0131, Serkan Keskin, Ahmet M\u00fcmtaz Taylan, Cengiz Bozkurt, K\u00f6ksal Eng\u00fcr gibi isimlerle birlikte oynad\u0131.,Fi dizisinde canland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 b\u00fcy\u00fck bir i\u015fadam\u0131 olan Sad\u0131k Murat Kolhan karakteriyle olduk\u00e7a pop\u00fcler olan Sonant'\u0131n Ufak Tefek Cinayetler dizisinin kadrosuna dahil olmas\u0131 hem Fi hayranlar\u0131n\u0131 hem de Ufak Tefek Cinayetler dizisinin hayranlar\u0131nda b\u00fcy\u00fck bir \u015fok etkisine sebep oldu.,\u0130\u015fte Osman Sonant'\u0131n Ufak Tefek Cinayetler kadrosuna dahil olmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan dizinin takip\u00e7ileri taraf\u0131ndan sosyal medyada yap\u0131lan yorumlar... (Televizyon Gazetesi),2017 y\u0131l\u0131nda yap\u0131m\u0131n\u0131 Ay Yap\u0131m\u2019\u0131n \u00fcstlendi\u011fi, yazar Azra Kohen\u2018in \u201cFi \u00c7i Pi\u201d adl\u0131 kitap dizisinden TV.dizisine uyarlanarak yay\u0131nlanan \u201cF\u0130\u201d dizisinde rol alan Sonant'\u0131n yeni sezonda Ufak Tefek Cinayetler kadrosunda yer alaca\u011f\u0131 iddia ediliyor.,2015 y\u0131l\u0131nda senaryo ve y\u00f6netmenli\u011fini Onur \u00dcnl\u00fc\u2018n\u00fcn \u00fcstlendi\u011fi ve ba\u015frollerini Serkan Keskin, Tansu Bi\u00e7er, Nadir Sar\u0131bacak ve Fatih Artman\u2018\u0131n payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 \u201cBe\u015f Karde\u015f\u201d adl\u0131 dizide anne ve babalar\u0131n\u0131 depremde kaybeden be\u015f karde\u015fin hayat hik\u00e2yesi anlat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r ve o karde\u015flerden birisini Sonant oynam\u0131\u015ft\u0131r.,Ushan \u00c7ak\u0131r'\u0131n diziye dahil olmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Fi dizisinden tan\u0131d\u0131\u011f\u0131m\u0131z usta oyuncu Osman Sonant'\u0131n da kadroya dahil oldu\u011fu haberi g\u00fcndeme bomba gibi d\u00fc\u015fm\u00fc\u015ft\u00fc.,Dizinin yeni sezonuna yeni isimlerin kat\u0131lmas\u0131 medyada b\u00fcy\u00fck yank\u0131 uyand\u0131rm\u0131\u015ft\u0131. ,Bir\u00e7ok ba\u015far\u0131l\u0131 ismi bar\u0131nd\u0131ran dizi, kadrosunu g\u00fc\u00e7lendirmeye devam ediyor.,Ge\u00e7en sezona damga vuran Ufak Tefek Cinayetler dizisi yeni sezona muhte\u015fem bir \u015fekilde d\u00f6nmeye haz\u0131rlan\u0131yor.