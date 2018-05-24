Uğur Acar'ın son halini görenler inanamadı

\u0130\u015f sahibi oldum, sevenim \u00e7o\u011fald\u0131. 6 y\u0131l r\u00fcya gibi ge\u00e7ti" diye konu\u015ftu.,6 y\u0131l\u0131n sonunda sakallar\u0131n\u0131n beyaz, sa\u00e7lar\u0131n\u0131n ise siyah \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren Acar, "Sa\u00e7\u0131m 25, sakal\u0131m 39 ya\u015f\u0131nda. ,Her aynaya bakt\u0131\u011f\u0131mda h\u00fcz\u00fcn ve sevinci ayn\u0131 anda ya\u015f\u0131yorum" dedi.,Kendisinden sonra y\u00fcz nakli olanlar\u0131n evlendi\u011fini belirten Acar, "T\u00fcrkiye'de ilk oldu\u011fum i\u00e7in evlenen ki\u015finin ben oldu\u011fumu san\u0131yorlar., Oysa ben hala bekar\u0131m. Yuva kurmak, evlenmek her bekar insan\u0131n hayalidir. ,Antalya'n\u0131n Manavgat il\u00e7esi Gebece k\u00f6y\u00fcnde d\u00fcnyaya gelen, hen\u00fcz 1 ayl\u0131kken evde \u00e7\u0131kan yang\u0131nda y\u00fcz\u00fcn\u00fcn y\u00fczde 90'\u0131nda kal\u0131c\u0131 hasar olu\u015fan U\u011fur Acar'\u0131n hayat\u0131, 21 Ocak 2012 tarihinde ger\u00e7ekle\u015ftirilen T\u00fcrkiye'nin ilk y\u00fcz nakli ameliyat\u0131yla de\u011fi\u015fti. ,Tabi ki hayalim bir yuva kurmak" diye konu\u015ftu.,Y\u00fcz naklinde 6'nc\u0131 y\u0131l\u0131 geride b\u0131rakmaktan mutluluk duyan, zor g\u00fcnlerin geride kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Acar, "6 y\u0131lda de\u011fi\u015fen hayat\u0131m\u0131 anlatacak kelime bulam\u0131yorum.\r\n,Nakilden sonra hayat\u0131n\u0131n de\u011fi\u015fti\u011fi hastanede i\u015f sahibi olan, girdi\u011fi ortamlarda ilgi g\u00f6ren U\u011fur Acar, \u00e7ocuklar\u0131n kendisini sevmesinin, arkada\u015flar\u0131n\u0131n artmas\u0131n\u0131n sevincini ya\u015f\u0131yor.,Y\u00fcz\u00fcndeki yan\u0131k nedeniyle 19 y\u0131l kendisini toplumdan soyutlayan, \u00e7ocuklar korktu\u011fu i\u00e7in al\u0131\u015fveri\u015f merkezlerine, parklara gidemeyen Acar, Akdeniz \u00dcniversitesi T\u0131p Fak\u00fcltesi Plastik ve Rekonstr\u00fcktif Cerrahi Anabilim Dal\u0131 \u00f6\u011fretim \u00fcyesi Prof. Dr. \u00d6mer \u00d6zkan ile ekibi taraf\u0131ndan ger\u00e7ekle\u015ftirilen nakille yeni g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcne kavu\u015ftu.\r\n\r\n\r\n