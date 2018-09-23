Ukrayna - Rusya arasında yeni gerginlik! Gemiler ileriyor

Ukrayna Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019na ba\u011fl\u0131 2 askeri gemi Rus deniz sular\u0131nda ilerlemeyi s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. Gemiler Ker\u00e7 bo\u011faz\u0131na yap\u0131lan K\u0131r\u0131m k\u00f6pr\u00fcs\u00fcn\u00fcn alt\u0131ndan ge\u00e7ti.\r\n,Ukrayna\u2019da 2014 y\u0131l\u0131nda patlak veren i\u00e7 sava\u015ftan sonra neredeyse sava\u015f noktas\u0131na gelen Ukrayna ve Rusya i\u00e7in yeni bir gerginlik nedeni ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Ukrayna Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131na ba\u011fl\u0131 2 adet sava\u015f gemisi, i\u00e7 sava\u015ftan sonra ilk defa Rus sular\u0131na girdi. 2013 y\u0131l\u0131nda Ukrayna ve Rusya aras\u0131nda imzalanan kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 deniz sular\u0131nda serbest ge\u00e7i\u015f protokol\u00fc gere\u011fi Azak denizi ve Ker\u00e7 bo\u011fazlar\u0131n\u0131n ge\u00e7i\u015flerinde her iki \u00fclkede bu haklar\u0131 kullanabiliyordu. Ukrayna\u2019da ba\u015flayan i\u00e7 sava\u015ftan sonra Ukrayna\u2019dan bu y\u00f6nde bir ge\u00e7i\u015f talebi hi\u00e7 gelmemi\u015fti. \r\n\r\n,Ukrayna\u2019dan ayr\u0131lan gemiler Rusya\u2019n\u0131n yeni sembol k\u00f6pr\u00fclerinden olan K\u0131r\u0131m k\u00f6pr\u00fcs\u00fcne kadar ula\u015ft\u0131. Ker\u00e7 bo\u011faz\u0131n\u0131 ge\u00e7meye devam eden gemiler yeni k\u00f6pr\u00fcn\u00fcn alt\u0131ndan ge\u00e7i\u015fini tamamlad\u0131. ,Ukrayna ordusuna ait gemilerin Rus sular\u0131na girerek Ker\u00e7 bo\u011faz\u0131n\u0131 ge\u00e7mesi her iki taraf\u0131n kamuoyunda da gerilime neden oldu. Rus ve Ukrayna medyas\u0131 ya\u015fananlar\u0131 s\u00fcrekli son dakika olarak haberle\u015ftirerek geli\u015fmeleri duyuruyor. ,Ukraynal\u0131 bal\u0131k\u00e7\u0131lara ait bir\u00e7ok geminin Rus s\u0131n\u0131r muhaf\u0131zlar\u0131 taraf\u0131ndan ba\u011flanmas\u0131 ve m\u00fcrettebatlar\u0131n\u0131n g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nmalar\u0131ndan sonra s\u00fcrekli bu anla\u015fma g\u00fcndeme gelmi\u015f, Rusya ise K\u0131r\u0131m\u2019\u0131n Rusya Federasyonu\u2019na kat\u0131l\u0131m sa\u011flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 beyan ederek kendisini savunmu\u015ftu. ,Ukrayna taraf\u0131ndan ge\u00e7i\u015fler s\u0131ras\u0131nda \u015fuana kadar sorun \u00e7\u0131kmamas\u0131 sevin\u00e7le kar\u015f\u0131lan\u0131yor. \r\n,Rusya taraf\u0131 ise duruma itidalli yakla\u015f\u0131yor, Rus yetkililer konuyla ilgili hen\u00fcz bir g\u00f6r\u00fc\u015f belirtilmedi. \r\n,Ukrayna\u2019dan hareket eden gemilerin K\u0131r\u0131m deniz sular\u0131na giri\u015finden itibaren Rus donanmas\u0131na ve sahil g\u00fcvenlik ekiplerine ba\u011fl\u0131 gemiler taraf\u0131ndan takip edilerek g\u00f6zetimde tutuldu\u011fu duyuruldu. \r\n\r\n,Ukrayna gemilerinin bu giri\u015fimi, Ukrayna ordusunun stratejik ad\u0131m\u0131 olarak Ukrayna bas\u0131n\u0131nda tan\u0131mlan\u0131yor. ,Rus bas\u0131n\u0131na konu\u015fan Rus politikac\u0131lar ise bu anla\u015fman\u0131n bozulmas\u0131 y\u00f6n\u00fcnde giri\u015fimlerin ba\u015flayabilece\u011fini dillendiriyor. Ukrayna\u2019ya ait gemilerin ise Azak denizine geri d\u00f6nece\u011fi \u00f6\u011frenildi. \r\n\r\n