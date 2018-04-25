Ukrayna uyruklu kadın balkonda kemerle asılı halde bulundu

Olay, Bayrampa\u015fa Alt\u0131ntepsi Mahallesi\u2019nde bulunan 25 katl\u0131 l\u00fcks binan\u0131n 12. kat\u0131nda meydana geldi. ,Site sakinleri, kar\u015f\u0131 bloktaki balkonun korkuluklar\u0131na kemerle as\u0131l\u0131 vaziyette, hareketsiz halde bir kad\u0131n g\u00f6rd\u00fc.,Bunun \u00fczerine, site sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. ,Olay yerine gelen polis, kad\u0131n\u0131n indirilmesi i\u00e7in itfaiye ekiplerinden yard\u0131m istedi. \u0130tfaiye ekipleri, yakla\u015f\u0131k 30 metre y\u00fckseklikte, balkon korkuluklar\u0131na as\u0131l\u0131 bulunan gen\u00e7 kad\u0131n\u0131n cesedini yang\u0131n merdiveni arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla ald\u0131.,Emniyet ekipleri olay yerinde yapt\u0131klar\u0131 ilk incelemede kad\u0131n\u0131n, Ukrayna uyruklu 35 ya\u015f\u0131ndaki Olena Tyhly oldu\u011funu belirledi. \r\n,Kad\u0131n\u0131n son olarak gece saat 00.45 sular\u0131nda siteye giri\u015f yapt\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. ,Kad\u0131n\u0131n cesedi incelenmek \u00fczere Adl\u0131 T\u0131p Kurumuna g\u00f6nderildi. \r\n,Ukrayna uyruklu kad\u0131n\u0131n kiral\u0131k dairede yaln\u0131z ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. ,Gen\u00e7 kad\u0131n\u0131n intihar etmi\u015f olabilece\u011fi ihtimali \u00fczerinde duruluyor.,L\u00fcks sitenin apartman\u0131nda as\u0131l\u0131 halde bulundu.,\u0130stanbul'da bu sabah korkun\u00e7 bir olay ya\u015fand\u0131. ,.