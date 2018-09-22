Ülke açlıkla boğuşurken 16 milyon dolarla yakalandı!

Ekvator Ginesi Ba\u015fbakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Teodoro Obiang ve o\u011flu, Brazilya'ya 1.5 milyon dolar ve 15 milyon dolar de\u011ferinde saat ve m\u00fccevherle gittiler. ,2 bin 400 dolar \u00fczerinde nakit para giri\u015finin yasak oldu\u011fu \u00fclkede, Obiang'\u0131n paralar\u0131 ve m\u00fccevherleri g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. ,Brezilya g\u00fcmr\u00fc\u011f\u00fc, resmi g\u00f6revde olmad\u0131\u011f\u0131 belirtilen Cumhurba\u015fkan\u0131 Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Obiang'a ait de\u011feri 16 milyon dolar\u0131 ge\u00e7en saatler ile paraya el koydu.\r\n\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'nun o\u011flu ve ayn\u0131 zamanda yard\u0131m\u0131c\u0131s\u0131 Obiang,beraberindeki 10 ki\u015filik heyetiyle \u00f6zel bir jete binerek Brezilya'ya gitti. ,D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131na \u00e7a\u011fr\u0131lan Brezilya'n\u0131n Malabo B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi ise g\u00fcmr\u00fck g\u00f6revlilerinin i\u015flerini yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131, t\u00fcm uluslararas\u0131 yolcular\u0131n ayn\u0131 g\u00fcmr\u00fck kurallar\u0131na tabi oldu\u011funu belirtti. ,Brezilya yasalar\u0131na g\u00f6re, \u00fclkeye 2 bin 400 dolar\u0131n \u00fczerinde nakit para ile girilemiyor.\r\n\r\n,Ekvator Ginesi D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Sime\u00f3n Oyono Esono Angue, s\u00f6z konusu eylemin dost\u00e7a olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, Brezilya y\u00f6netiminden, el konulan mallar\u0131n iadesini talep etti.,Ekvator Ginesi halk\u0131n\u0131n y\u00fczde 76's\u0131 a\u00e7l\u0131kla bo\u011fu\u015fuyor.\r\n\r\n,.