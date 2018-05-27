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Türkiye Gazetesi

Ülke savunması yeni teknolojilerle donatıldı

Ülke savunması yeni teknolojilerle donatıldı
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Modern bir savunma sanayisinin geliştirilmesi ve güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu silah, araç ve gereçlerin temini için faaliyet gösteren Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), geçen yıl yoğun bir teslimat programı izledi. Envantere dahil edilen yeni ürünlerle güvenlik güçlerinin operasyonel kabiliyetleri artırıldı, güncel tahditlere karşı yeni donanımlar kullanıma sunuldu. Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen ve üretilen bir dizi ürün de güvenlik güçlerinin envanterine girmeye başladı. Kullanıma sunulan yeni silah, araç ve gereçler iç güvenlik ve sınır ötesi harekatlarda güvenlik güçleri tarafından etkin biçimde kullanıldı.

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