Ülkenin başkentinde silah sesleri! Asker sokağa indi...

37 y\u0131ll\u0131k diktat\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fcn darbe ile sona erdi\u011fi \u00fclkede, iktidar partisinin se\u00e7im zaferine kar\u015f\u0131 \u00e7\u0131kan muhalifler ba\u015fkentte polisle \u00e7at\u0131\u015ft\u0131. ,Se\u00e7imleri diktat\u00f6r darbeyle Mugabe'yi deviren ve \u00fclkenin ba\u015f\u0131na ge\u00e7en Emerson Mnangagwa'n\u0131n partisi ZANU-PF'nin kazand\u0131\u011f\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131klanmas\u0131, muhalifleri soka\u011fa d\u00f6kt\u00fc.\r\n,\r\nReuters haber ajans\u0131, Harare \u00fcst\u00fcnde orduya ait helikopterlerin u\u00e7tu\u011funu ve otomatik silah seslerinin duyuldu\u011funu bildiriyor. Ajans, en az bir ki\u015finin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc duyurdu.\r\n,\r\n\r\nA\u00e7\u0131klanan sonu\u00e7lara g\u00f6re, ZANU-PF 209 sandalyeli parlamentoda 109 sandalyeye ula\u015ft\u0131.\r\n,ZANU-PF'nin \u00fc\u00e7te iki \u00e7o\u011funlukla anayasay\u0131 de\u011fi\u015ftirebilmek i\u00e7in 30 sandalyeye daha ihtiyac\u0131 var.,Dakikalar sonra askeri birlikler caddelerde belirdi, otomatik silahlar ate\u015flendi. ,Reuters haber ajans\u0131, bir ki\u015finin vurularak \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc bildiriyor.,Zimbabve'de 37 y\u0131l\u0131n ard\u0131ndan yap\u0131lan ilk se\u00e7imler sonucunda, \u00fclke kar\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,\r\nSe\u00e7im sonucuna itiraz eden Demokratik De\u011fi\u015fim Hareketi Partisi (MDC) taraftarlar\u0131, Afrika \u00fclkesinin ba\u015fkenti Harare'de polisle \u00e7at\u0131\u015ft\u0131. Hemen ard\u0131ndan, askeri birlikler caddelerde belirdi.\r\n,\r\nReuters ve AP, alevlerin y\u00fckseldi\u011fi sokaklar ve Mnangagwa'n\u0131n posterlerini ta\u015flayan protestocular\u0131n foto\u011fraflar\u0131n\u0131 ge\u00e7iyor.,\r\nSand\u0131ktan 41 sandalye \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131 duyurulan MDC, daha \u00f6nce de hile ve usuls\u00fczl\u00fck iddialar\u0131n\u0131 g\u00fcndeme getirmi\u015fti.\r\n\r\n,\u00dclkede oy say\u0131m\u0131 hen\u00fcz bitmi\u015f de\u011fil, 58 milletvekilini hangi partilerin kazand\u0131\u011f\u0131 belirsizli\u011fini koruyor.