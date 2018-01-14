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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Osmaniye'de
EĞİTİM
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Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: Lütfen öğrencilerinize ödev vermeyin
YAŞAM
-
Çanakkale'de 4 büyüklüğünde deprem
YAŞAM
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Balıkçıların inci kefali sevinci
YAŞAM
-
Batı Karadeniz'de poyraz hâkim
DÜNYA
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'Tahran Belediyesinin borcu bütçesinin üç katı'
YAŞAM
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Gelin ve damatlıkla Cumhurbaşkanı'nı görmeye geldiler
YAŞAM
-
Adana'ya şehit ateşi düştü
YAŞAM
-
Antalya’da deniz keyfi sürüyor
DÜNYA
-
Hollanda'nın 'en etkileyici iş adamı' bir Türk
YAŞAM
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Pistten çıkan uçakla ilgili inceleme başlatıldı
SPOR
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Galatasaray Başkanı Özbek:İmza toplayanların hepsi tüydü
YAŞAM
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Sakarya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü
YAŞAM
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Gülsüm Anne'nin Umut'u yoğun bakıma alındı
POLİTİKA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırat Kalkanı'nı Afrin ile devam ettireceğiz
YAŞAM
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İstanbul’da beklenen kar yağışı etkili oldu
SPOR
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'Trabzonspor her zaman şampiyonluğa oynar'
SPOR
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İlkay Gündoğan: Ailem bizi kötü şeylerden uzak tuttu
YAŞAM
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Traktörün altında can verdi
YAŞAM
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'Akranlarım gibi yürümek istiyorum'
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Ramazan
Uludağ'da adım atacak yer kalmadı
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Yüzde 100'e ulaştı, kuyruk oluştu! Resmen akın ediyorlar, adım atacak yer kalmadı.
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