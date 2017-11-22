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Uludağ'da karın tadını onlar çıkarıyor
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Türkiye’nin en önemli doğa ve kış turizm merkezlerinden Uludağ’a karın yağmasını fırsat bilen dağcılar, soluğu Uludağ'da aldı.
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