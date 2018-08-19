Ümit Karan hayatının şokunu yaşadı

Eski milli futbolcu \u00dcmit Karan, sahalara veda ettikten sonra i\u015fletmecili\u011fe ad\u0131m atm\u0131\u015ft\u0131. ,\u00d6nce Ma\u00e7ka\u2019da, ard\u0131ndan da Atak\u00f6y\u2019de mekan i\u015fleten sporcu, ortaklar\u0131n\u0131n da deste\u011fiyle sekt\u00f6rde ad\u0131ndan s\u00f6z ettirmi\u015fti. ,Karan\u2019\u0131n son projesiyse, bir oto galeri oldu. ,Futbolcu, karde\u015fi Aykut Karan\u2019la Etiler\u2019de bir oto galeri a\u00e7arak, l\u00fcks ara\u00e7lar satmaya ba\u015flad\u0131. ,T\u00fcm paras\u0131n\u0131 bu i\u015fe yat\u0131ran Karan\u2019\u0131n karde\u015fi taraf\u0131ndan doland\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 iddia ediliyor. ,Aykut Karan\u2019\u0131n bir g\u00fcn i\u00e7inde her \u015feyi satarak, Miami\u2019ye ka\u00e7t\u0131\u011f\u0131 konu\u015fuluyor. ,Yat\u0131r\u0131m\u0131n tamam\u0131n\u0131 karde\u015finin \u00fczerine yapan futbolcunun, b\u00fcy\u00fck hayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131 ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 s\u00f6ylentiler aras\u0131nda. ,Hayat\u0131n\u0131n \u015fokuyla kar\u015f\u0131la\u015fan Karan\u2019\u0131n, sosyal medya hesaplar\u0131ndan sildi\u011fi karde\u015fiyle bir daha konu\u015fmama karar\u0131 ald\u0131\u011f\u0131 da belirtiliyor.,Ancak i\u015fler umdu\u011fu gibi gitmedi!,.