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Ramazan
Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Özalan, milletvekili adayı oldu
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AK Parti 27.Dönem Milletvekili Aday Listesinde, motosikletçi Kenan Sofuoğlu, güreşçi Selçuk Çebi ve teknik direktör Alpay Özalan da yer aldı.
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