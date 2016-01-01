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15 TEMMUZ
Ramazan
Ümit Özat'tan flaş açıklama!
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Fenerbahçe`nin unutulmaz oyuncularından ve şimdilerde teknik direktörlük yapan Ümit Özat, sosyal medya hesabından yine çok konuşulacak bir açıklamada bulundu.
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