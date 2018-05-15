Ümraniyespor Erzurumspor

\u00dcmraniyespor Erzurumspor ma\u00e7\u0131 \u015fifresiz canl\u0131 izle ve \u00dcmraniye Erzurum ma\u00e7\u0131 canl\u0131 skor ka\u00e7 ka\u00e7? ile ilgili merak ettikleriniz burada. ,S\u00fcper Lig'e y\u00fckselme ad\u0131na play-off yar\u0131 final r\u00f6van\u015f ma\u00e7\u0131nda \u00dcmraniyespor, Erzurumspor ile kar\u015f\u0131la\u015f\u0131yor. ,\u00dcmraniyespor Erzurumspor ma\u00e7\u0131 \u015fifresiz canl\u0131 anlat\u0131m\u0131 ve \u00dcmraniye Erzurum ma\u00e7\u0131 canl\u0131 skor ka\u00e7 ka\u00e7? gibi detaylar burada yer al\u0131yor. ,Erzurum'daki ilk ma\u00e7ta Erzurumspor, \u00dcmraniyespor kar\u015f\u0131s\u0131nda 4-3 gelerek avantajl\u0131 bir skor elde etmi\u015fti. Bu avantajl\u0131 skoru koruman isteyen Erzurum, deplasmanda oynayaca\u011f\u0131 ma\u00e7ta finale y\u00fckselmek i\u00e7in m\u00fccadele ediyor. ,Saha ve seyirci avantaj\u0131n\u0131 elinde bulunduran \u00dcmraniyespor ise Erzurum kar\u015f\u0131s\u0131nda gol veya goller bularak final \u015fans\u0131n\u0131 zorlamak istiyor. \r\n\r\n,\u00dcmraniyespor Erzurumspor ma\u00e7\u0131 \u015fifresiz canl\u0131 anlat\u0131m\u0131, ma\u00e7 skor ve ma\u00e7 sonras\u0131 \u00f6zet detaylar\u0131 turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer al\u0131yor...,<p><span style="font-size:20px"><a href="http:\/\/tr.beinsports.com" target="_blank"><span style="color:#0000FF"><strong>\u00dcmraniyespor Erzurumspor ma\u00e7\u0131 i\u00e7in t\u0131klay\u0131n<\/strong><\/span><\/a><\/span><\/p>\r\n