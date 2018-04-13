Umre diye yola çıkartılıp Şanlıurfa'yı gezdirdiler

Kahramanmara\u015f'ta film gibi bir olay ya\u015fand\u0131!,Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, Kayseri'deki bir firman\u0131n g\u00f6revlileri, umre ziyareti i\u00e7in Elbistan il\u00e7esinden 68 ki\u015filik kafileyi kutsal topraklara g\u00f6t\u00fcrmek \u00fczere iki otob\u00fcsle yola \u00e7\u0131kard\u0131. Aralar\u0131nda ya\u015fl\u0131lar\u0131n da bulundu\u011fu kafiledekiler, firma yetkililerinin kiralad\u0131\u011f\u0131 otob\u00fcslerle Gaziantep ve \u015eanl\u0131urfa'da dola\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n\r\nOtob\u00fcste doland\u0131r\u0131ld\u0131klar\u0131n\u0131 anlayan kafiledekiler, Elbistan'daki yak\u0131nlar\u0131na haber verdi. Vatanda\u015flar, Elbistan \u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc \u00f6n\u00fcne gelerek polis ekiplerine konu hakk\u0131nda bilgi verdi. Kafileyi ta\u015f\u0131yan otob\u00fcsler, \u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc \u00f6n\u00fcnde durduruldu. Kutsal topraklar\u0131 ziyaret i\u00e7in ki\u015fi ba\u015f\u0131 690 dolar verdi\u011fini iddia eden kafiledekiler, emniyette firma yetkililerinden \u015fikayet\u00e7i oldu.,Yolculardan Durdu Mehmet K\u0131l\u0131\u00e7, gazetecilere yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, umreye gitmek i\u00e7in s\u00f6z konusu firmayla anla\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 belirtti. Firma yetkililerinin Kayseri'den u\u00e7a\u011fa bindirileceklerini s\u00f6yleyerek kendilerini otob\u00fcse ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden K\u0131l\u0131\u00e7, "Otob\u00fcse bindirdikten sonra \u015eanl\u0131urfa'da Bal\u0131kl\u0131g\u00f6l'\u00fc gezdireceklerini s\u00f6ylediler. Ak\u015fam oldu\u011funda bizi g\u00f6t\u00fcremeyeceklerini belirtip Elbistan'a geri getirdiler." dedi. Ma\u011fdur olduklar\u0131n\u0131 belirten Y\u00fcksel K\u0131l\u0131\u00e7 da "Kutsal topraklara, Mekke ve Medine'ye gitmek i\u00e7in yola \u00e7\u0131kt\u0131k ancak \u015eanl\u0131urfa'y\u0131 gezdirip geri getirdiler." ifadesini kulland\u0131. \u00d6te yandan polis ekipleri, otob\u00fcs \u015fof\u00f6rlerini ifadelerini almak \u00fczere emniyete g\u00f6t\u00fcrd\u00fc.