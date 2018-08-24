Un kurdu ile paraya para demiyor

Antalya'da giri\u015fimci adam, insanlar\u0131n bakmaya bile tedirgin oldu\u011fu un kurdunun \u00fcretimini yap\u0131yor. ,Her t\u00fcrl\u00fc et\u00e7il ve kanatl\u0131 hayvanlarda canl\u0131 yem olarak kullan\u0131lan un kurdunun kilosunun 90 liradan al\u0131c\u0131 buldu\u011funu ifade eden giri\u015fimci, "Yak\u0131n zaman Avrupa pazar\u0131na a\u00e7\u0131laca\u011f\u0131z." dedi.\r\n\r\n,Antalyal\u0131 i\u015f adam\u0131 Selami G\u00f6kg\u00f6l, 15 y\u0131ld\u0131r Aksu il\u00e7esi Kur\u015funlu Mahallesi'ndeki 10 d\u00f6n\u00fcm \u00fczerinde bin 500 metrekarelik kapal\u0131 alanda canl\u0131 yem \u00fcretimi yap\u0131yor., Bu yemlerden un kurdu, s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131, iklimlendirmesi ve ya\u015fam alan\u0131 \u00f6zel olarak olu\u015fturulan haz\u0131r kutularda \u00fcretiliyor. ,Pet shop ma\u011fazalar\u0131, tavuk \u00e7iftlikleri, akvaryumcular ve kanatl\u0131 hayvan beslemede kullan\u0131lan un kurdunun kilogram\u0131 90 liradan sat\u0131l\u0131yor ve paketin i\u00e7inde yakla\u015f\u0131k 10 bin adet bulunuyor.\r\n\r\n,Un kurdunun \u00fcretimini iki y\u0131ld\u0131r yapt\u0131klar\u0131n\u0131 belirten G\u00f6kg\u00f6l, ama\u00e7lar\u0131n\u0131n kanatl\u0131 grubunun protein ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131layabilmek oldu\u011funu s\u00f6yledi. ,Un kurdunun d\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda bilinen \u00f6nemli bir yem kayna\u011f\u0131 oldu\u011funu belirten G\u00f6kg\u00f6l, "\u00d6zellikle ku\u015f sekt\u00f6r\u00fc ilgi g\u00f6sterir. ,Kanarya, muhabbet ku\u015flar\u0131n\u0131n yumurtlama d\u00f6neminde kullan\u0131l\u0131yor. ,Ayr\u0131ca tavuk sekt\u00f6r\u00fcnde de son d\u00f6nemde protein ihtiyac\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131lamak i\u00e7in tercih ediliyor. Un kurdu gelece\u011fin bu alandaki \u00f6nemli canl\u0131 yemlerinden bir tanesi" dedi.\r\n\r\n,Sat\u0131\u015fa gelen un kurdunu boylar\u0131na ay\u0131rman\u0131n \u00e7ok zor bir i\u015f oldu\u011funa de\u011finen G\u00f6kg\u00f6l, "Hem zaman kayb\u0131n\u0131 hem de personel giderini azaltmak i\u00e7in \u00f6l\u00e7\u00fclerini verdi\u011fimiz \u00f6zel bir eleme makinesi ald\u0131k. 9 kademede makinemiz eleme yap\u0131yor. 8 saatlik \u00e7al\u0131\u015fma i\u00e7inde 17 ki\u015finin yapaca\u011f\u0131 i\u015fi yapabiliyor" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n"K\u0130LOSU 90 L\u0130RA"\r\n\r\nYurt i\u00e7i a\u011f\u0131rl\u0131 \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 ama hedeflerinin k\u0131sa s\u00fcre i\u00e7inde yurt d\u0131\u015f\u0131na a\u00e7\u0131lmak oldu\u011funu ifade eden Selami G\u00f6kg\u00f6l, "Fizibilite \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z devam ediyor. Un kurdunun kilosunu 90 liradan veriyoruz. \u00dcretimimizi k\u0131s\u0131tl\u0131 tutuyoruz. \u015euan 500 kilogram un kurdumuz var ama \u00fcretimi k\u0131s\u0131tl\u0131 tutuyoruz. Gelen talepler \u00fczerine \u00fcretim potansiyelini artt\u0131r\u0131yoruz. \u00dcretim ve sat\u0131\u015f hep bir denge i\u00e7inde olmak zorunda" dedi. Un kurdu pazar\u0131nda b\u00fcy\u00fcmeyi hedeflediklerini kaydeden Selami G\u00f6kg\u00f6l, "\u00d6rne\u011fin bir tavuk sekt\u00f6r\u00fcne bile \u015fuan bizim g\u00fcc\u00fcm\u00fcz yetmez. Ama gelen taleplerle yava\u015f yava\u015f kapasitemizi artt\u0131r\u0131yoruz. 5 tona kadar \u00fcretebiliriz. Kendi tavuklar\u0131m\u0131z\u0131 da un kurdu ile besliyoruz" ifadelerine yer verdi. G\u00f6kg\u00f6l, her t\u00fcrl\u00fc projeye a\u00e7\u0131k olduklar\u0131n\u0131 dile getirerek, S\u00fcleyman Demirel \u00dcniversitesi \u00f6\u011frencileriyle de T\u00dcB\u0130TAK i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar yapt\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6zlerine ekledi.