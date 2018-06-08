Ünal son anketleri açıkladı! İşte AK Parti'nin alacağı oy

24 Haziran se\u00e7imlerine yakla\u015f\u0131l\u0131rken AK Parti S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Mahir \u00dcnal AK Parti'nin oy oran\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. \r\n\r\n,AK Parti y\u00fczde 46 band\u0131nda g\u00f6z\u00fck\u00fcyor. Bu oyla alaca\u011f\u0131 milletvekili oylar\u0131na bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda AK Parti\u2019nin 300\u2019\u00fcn \u00fczerinde vekil ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcyoruz. HDP \u00fczerinden de\u011fil bu analiz. HDP baraj\u0131 ge\u00e7se bile AK Parti 320\u2019nin \u00fczerinde milletvekilini al\u0131yor" dedi.\r\n\r\n,Muharrem \u0130nce\u2019ye bakt\u0131\u011f\u0131n\u0131zda 8 defa se\u00e7im kaybetmekle su\u00e7lad\u0131\u011f\u0131 bir genel ba\u015fkana kar\u015f\u0131, genel ba\u015fkan aday\u0131 olarak \u00e7\u0131km\u0131\u015f ve genel ba\u015fkanl\u0131k se\u00e7imini kaybetmi\u015f, sonra da ayn\u0131 genel ba\u015fkan taraf\u0131ndan parti i\u00e7i muhalefeti tasfiye etmek ve ayn\u0131 zamanda gelecek muhtemel yenilgiyi y\u00fcklemek \u00fczere aday g\u00f6sterilmi\u015f. \r\n\r\n,Daha yo\u011fun \u015fekilde kendimizi anlatmak, milletimizin onay\u0131n\u0131 almak i\u00e7in bir \u00e7al\u0131\u015fma y\u00fcr\u00fct\u00fcyoruz.\r\n\r\n,OHAL birilerinin keyfi olarak devam etti\u011fi bir \u015feyden bahsetmiyoruz. \u015eimdi 24 Haziran\u2019\u0131n bir \u00f6nemi var. 24 Haziran 15 Temmuz\u2019u sonsuza kadar bitirecek bir s\u00fcre\u00e7. Yeni bir y\u00f6netim anlay\u0131\u015f\u0131 anlam\u0131na geliyor. Tabi ki biz her zaman \u015funu s\u00f6yledik, yeni d\u00f6nemde, yeni imkanlar\u0131n a\u00e7\u0131laca\u011f\u0131 bir d\u00f6nem. E tabi ki in\u015fallah yeni d\u00f6nemde OHAL tekrardan de\u011ferlendirilecektir. \u0130n\u015fallah T\u00fcrkiye\u2019nin g\u00fcvenli\u011fi, insanlar\u0131m\u0131z\u0131n temel hak ve \u00f6zg\u00fcrl\u00fckleri, insanlar\u0131m\u0131z rahat parkta geziyorlar, \u00e7ocuklar\u0131m\u0131z oynuyor. Neden? \u00c7\u00fcnk\u00fc kamu d\u00fczeni var, g\u00fcvenlik sa\u011flanm\u0131\u015f\u2026\r\n\r\n,Bu sistemin en g\u00fczel taraf\u0131 \u015fu. Bu sistem T\u00fcrkiye\u2019de de\u011fi\u015fimin kap\u0131s\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131yor. Yani 24 Haziran\u2019da cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 h\u00fck\u00fcmet sistemine T\u00fcrkiye\u2019nin ge\u00e7mesiyle birlikte eskiye dair ne varsa, bunlar\u0131n hepsinin temizlendi\u011fi bir g\u00fcce kavu\u015ftu\u011fu ve sisteme kavu\u015ftu\u011fu bir d\u00f6nem ba\u015fl\u0131yor. Demokratik k\u00fclt\u00fcr, siyasal k\u00fclt\u00fcr, demokrasinin kendi sorunlar\u0131n\u0131 \u00e7\u00f6zebildi\u011fi oranda geli\u015fir. \u015eimdi bundan sonra \u015fu olur bu olur\u2026 Ama ne olacaksa, bu toplumun kendi sorunlar\u0131n\u0131 \u00e7\u00f6zme becerisiyle olacak. Meclis\u2019te \u015f\u00f6yle olacak, cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7iminde b\u00f6yle olacak\u2026 Bunlar sistematik olarak kara propaganda \u015feklinde, \u201cben oyumu Erdo\u011fan\u2019a verece\u011fim ama AK Parti\u2019ye oyumu vermeyece\u011fim\u201d gibi, \u00e7\u00fcnk\u00fc cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7imini kaybedeceklerini anlad\u0131klar\u0131 anda Meclis \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131na ba\u015flad\u0131lar. Daha \u00e7ok Meclis\u2019e odakl\u0131 bir s\u00fcre\u00e7 y\u00fcr\u00fct\u00fcyorlar. Bu da g\u00fczel, \u00f6nemli olan siyaset kurumunun g\u00fc\u00e7lenmesidir.\r\n\r\n,Ba\u015fbakan\u0131m\u0131z bak\u0131\u015f a\u00e7\u0131s\u0131n\u0131n m\u00fcspet oldu\u011funu s\u00f6yledi ama g\u00fcndemimizde var demedi. \u201cSe\u00e7imden sonra de\u011ferlendirilir\u201d dedi. Ben de ayn\u0131 \u015fekilde. Ama \u015funu g\u00f6z ard\u0131 edemeyiz. ,\u00c7oklu yap\u0131n\u0131n zaman i\u00e7erisinde toplumla birlikte, yarg\u0131lanacak olanlar\u0131n yarg\u0131lanmas\u0131 bu s\u00fcre\u00e7 i\u00e7erisinde herhangi bir \u015fekilde ma\u011fduriyete u\u011fram\u0131\u015f birileri varsa bunun giderilmesi, bunlar\u0131n hepsi sosyal s\u00fcre\u00e7ler\u2026 Bunlar bir zaman ve s\u00fcre\u00e7 i\u015fidir.\r\n\r\n,Bunun i\u00e7in ne olu\u015fmas\u0131 gerekiyor? 5.5 milyon karde\u015fimiz var, bunlar\u0131n talepleri var. \u0130htiya\u00e7lar\u0131 tabi dikkate alacak, bunlar\u0131n hepsi bir de\u011ferlendirme bir isti\u015fare bir konjonkt\u00fcrelolarak tam siz Kandil\u2019e d\u00f6n\u00fck b\u00fcy\u00fck bir operasyon planlarken, ter\u00f6r\u00fc kayna\u011f\u0131nda kurutmak i\u00e7in m\u00fccadele y\u00fcr\u00fct\u00fcrken \u00f6rnek olarak s\u00f6yl\u00fcyorum, ne yapmazs\u0131n\u0131z? Bir bedelli d\u00fczenlemesi yapmazs\u0131n\u0131z. ,Parti i\u00e7i hesapla\u015fman\u0131n g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc bir tablo var \u00f6n\u00fcm\u00fczde.,AK Parti S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Mahir \u00dcnal, "Ama \u015fu anda ger\u00e7ekte kamuoyu ara\u015ft\u0131r\u0131lmalar\u0131nda bizim g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz nedir? AK Parti\u2019nin oyu Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n oyunun 4 \u2013 6 puan alt\u0131ndayd\u0131. ,AK Parti S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Mahir \u00dcnal'\u0131n NTV'de kendisine sorulan sorular\u0131 cevaplad\u0131. \u00dcnal'\u0131n a\u00e7\u0131klamalar\u0131 \u00f6zetle \u015f\u00f6yle: "Muharrem \u0130nce ve Meral Ak\u015fener\u2019in \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na bakt\u0131\u011f\u0131mda, bir vizyonun, liderli\u011fin sonunda milletin \u00f6n\u00fcne \u00e7\u0131km\u0131\u015f bir cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 profili \u00e7izmiyorlar. ,Ayn\u0131 \u015fey Meral Ak\u015fener i\u00e7in de ge\u00e7erli. Ge\u00e7en g