Üniversite öğrencisi tatilde intihar etti

Ankara'dan tatil i\u00e7in Mu\u011fla'n\u0131n Bodrum il\u00e7esine gelen \u00d6mer Onur Deniz (19), kendisini balkondan bo\u015flu\u011fa b\u0131rakarak intihar etti.\r\n\r\n,Olay, g\u00fcnd\u00fcz saatlerinde \u00d6mer Onur Deniz'in abisi Ahmet Deniz'in Yal\u0131kavak Mahallesi'ndeki evinde meydana geldi. ,\u0130ddiaya g\u00f6re, bir s\u00fcredir psikolojik tedavi g\u00f6ren Ankara Gazi \u00dcniversitesi G\u00fczel Sanatlar Fak\u00fcltesi 2'nci s\u0131n\u0131f \u00f6\u011frencisi \u00d6mer Onur Deniz, ikinci kattaki evin balkonundan kendisini bo\u015flu\u011fa b\u0131rakt\u0131. Deniz'i yerde g\u00f6ren arkada\u015flar\u0131 durumu sa\u011fl\u0131k ekiplerine bildirdi. \u0130hbar \u00fczerine gelen sa\u011fl\u0131k ekipleri, talihsiz gencin ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi\u011fini belirledi. Deniz'in cans\u0131z bedeni, otopsi i\u00e7in Mu\u011fla Adli T\u0131p Kurumu Morgu'na kald\u0131r\u0131ld\u0131. \r\n\r\n,Olayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.