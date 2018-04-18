Üniversite Sınavları Ertelenecek Mi?

Bah\u00e7eli'nin ''erken se\u00e7imleri 26 A\u011fustos'ta yapal\u0131m'' \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131n\u0131n ard\u0131ndan T\u00fcrkiye g\u00fcndemi birden hareketlendi. ,24 Haziran'da yap\u0131laca\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klanan erken se\u00e7imlerin ard\u0131ndan \u00fcniversite s\u0131navlar\u0131 ertelenecek mi? sorusu \u00f6\u011frenciler taraf\u0131ndan sorulmaya ba\u015fland\u0131. Peki YKS s\u0131nav\u0131 hangi tarihte yap\u0131lacak? \u0130\u015fte detaylar...,\u00dcniversite s\u0131navlar\u0131 ertelenecek mi? YKS s\u0131nav\u0131 hangi tarihte yap\u0131lacak? gibi arad\u0131klar\u0131n\u0131za buradan ula\u015fabilirsiniz., MHP lideri Devlet Bah\u00e7eli'nin ''erken se\u00e7imleri 26 A\u011fustos'ta yapal\u0131m'' \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131n\u0131n ard\u0131ndan T\u00fcrkiye g\u00fcndemi birden hareketlendi. Bug\u00fcn Bah\u00e7eli, Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan ile Cumhurba\u015fkan\u0131l\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'nde g\u00f6r\u00fc\u015fme yapt\u0131. G\u00f6r\u00fc\u015fmenin ard\u0131ndan Cumhurba\u015fkan\u0131, 15:30'da erken se\u00e7imlerin 24 haziranda yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. 23-24 haziran tarihlerinde yap\u0131lmas\u0131 planlanan YKS \u00fcniversite s\u0131nav\u0131 ile ayn\u0131 tarihlere denk gelen erken se\u00e7imler ile ilgili Y\u00fcksek \u00d6\u011fretim Kurulu bir a\u00e7\u0131klama yapt\u0131. \u00d6\u011frenciler ise \u00fcniversite s\u0131nav\u0131 ertelenecek mi, YKS s\u0131nav\u0131 ertelenecek mi, YKS s\u0131nav tarihleri de\u011fi\u015fecek mi, YKS s\u0131nav\u0131 ne zaman yap\u0131lacak sorular\u0131na cevap ar\u0131yor. ,24 Haziran'da yap\u0131laca\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klanan erken se\u00e7imlerin ard\u0131ndan \u00fcniversite s\u0131navlar\u0131 ertelenecek mi? sorusu \u00f6\u011frenciler taraf\u0131ndan sorulmaya ba\u015fland\u0131. Peki YKS s\u0131nav\u0131 hangi tarihte yap\u0131lacak? Y\u00d6K, YKS s\u0131nav\u0131n\u0131n 30 Haziran - 1 Temmuz tarihlerinde yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,<p><a href="http:\/\/www.turkiyegazetesi.com.tr\/gundem\/556580.aspx" target="_blank"><span style="font-size:20px"><strong>YKS SINAV TAR\u0130HLER\u0130 \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN<\/strong><\/span><\/a><\/p>\r\n,\u00dcniversite s\u0131navlar\u0131 ertelenecek mi? gibi arad\u0131klar\u0131n\u0131za buradan ula\u015fabilirsiniz.