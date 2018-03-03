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Ramazan
Unla kızartılan balıktaki büyük tehlike
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Uzmanlar her zaman yaptığımız balık kızartma alışkanlığı olan ''unla balık kızartma'' işlemi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundular.
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