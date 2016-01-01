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Ramazan
Ünlü aktör hayatını kaybetti
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Mısırlı aktör Mahir Essam, Dünya Kupası'nda oynanan Mısır-Uruguay maçını izlerken beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti.
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