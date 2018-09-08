Ünlü çiftin düğününde ilginç anlar! Pasta yerine midye dolma...

Aile aras\u0131nda ger\u00e7ekle\u015ftirilen d\u00fc\u011f\u00fcn t\u00f6renine, k\u0131sa bir s\u00fcre \u00f6nce evlenen Can Bonomo ve \u00d6yk\u00fc Karayel'in yan\u0131 s\u0131ra Bay J olarak bilinen Jerfi Benveniste, Ege, Bengi \u0130dil Uras, \u0130dil Sivritepe, Sibel Toma\u00e7 ve menajer T\u00fcmay \u00d6zokur da kat\u0131ld\u0131. ,Son d\u00f6nemde dizilerde yer almay\u0131 tercih etmeyen Tarhan, Kulu\u00e7ka, Yar\u0131m Kalan, Ya\u015famak G\u00fczel \u015eey, Koca Bulma Sanat\u0131 sinema filmlerinde rol almaya devam etmi\u015fti.,2013 y\u0131l\u0131nda Babam S\u0131n\u0131fta Kald\u0131 dizisiyle oyunculu\u011fa ba\u015flayan Nihan Tarhan, daha sonra Y\u0131lanlar\u0131n \u00d6c\u00fc dizisinde S\u0131rma karakteriyle ak\u0131llara kaz\u0131nm\u0131\u015ft\u0131. ,M\u00fczi\u011fin ve dans\u0131n hi\u00e7 azalmad\u0131\u011f\u0131 geceden renkli kareleri davetliler sosyal medya hesaplar\u0131nda payla\u015ft\u0131.,Oyuncu Nihan Tarhan ile 2 senedir birlikte oldu\u011fu m\u00fczisyen Ali R\u0131za \u015eahenk, Bodrum'da d\u00fczenlenen bir t\u00f6renle hayatlar\u0131n\u0131 birle\u015ftirdi.,\u00c7ift, d\u00fc\u011f\u00fcnlerinde pasta kesme gelene\u011fini bozarak midye yedi.