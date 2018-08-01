Ünlü çiftten kötü haber

\u00dcnl\u00fc \u00e7iftten k\u00f6t\u00fc haber geldi...,Uzun s\u00fcredir setlerden uzak olan oyuncu Sinem Kobal'\u0131n k\u0131sa s\u00fcre \u00f6nce bebe\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,2016 y\u0131l\u0131nda kendisi gibi oyuncu Kenan \u0130mirzal\u0131o\u011flu ile nikah masas\u0131na oturan oyuncu Sinem Kobal, bebe\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc.\r\n\r\n,nikahtan sonra 'Ne zaman anne olacaks\u0131n\u0131z?' sorusuna '2018'de d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz' cevab\u0131n\u0131 veren g\u00fczel oyuncu, birka\u00e7 hafta \u00f6nce hamile oldu\u011funu \u00f6\u011frendi. Ancak \u00e7iftin bebek sevin\u00e7leri kursaklar\u0131nda kald\u0131. Oyuncu 3 hafta \u00f6nce bebe\u011fini kaybetti.\r\n\r\n,\r\n\r\n\r\nSinem Kobal ile Kenan \u0130mirzal\u0131o\u011flu, May\u0131s 2016'da Ayval\u0131k-Cunda Adas\u0131'nda evlenmi\u015fti. \u00c7iftin 800 bin liraya m\u00e2l olan d\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc 2 g\u00fcn 2 gece s\u00fcrm\u00fc\u015ft\u00fc.,K\u0131sa s\u00fcre \u00f6nce bebe\u011fini kaybeden oyuncuya en b\u00fcy\u00fck deste\u011fi e\u015fi Kenan \u0130mirzal\u0131o\u011flu verdi. \u00c7ift, biraz olsun moral toplamak i\u00e7in \u00c7e\u015fme'ye tatile gitti.\r\n