Ünlü dizinin oyuncusu hayatını kaybetti!

\u00dcnl\u00fc dizinin oyuncusu hayat\u0131n\u0131 kaybetti! ,Bu haberi duyan dizinin hayranlar\u0131 adeta y\u0131k\u0131ld\u0131.\r\n,Oyuncu Adana`da hemzemin ge\u00e7itten otomobili ile ge\u00e7erken lokomotifin \u00e7arpmas\u0131 sonucu hayat\u0131n\u0131 kaybetti. \r\n\r\n,Arkada\u015flar\u0131, hemzemin ge\u00e7it g\u00f6revlisinin ihmali sonucu dizi oyuncusunun hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini ileri s\u00fcrd\u00fc.\r\n\r\n,Hayat\u0131n\u0131 kaybeden oyuncunun internette yay\u0131nlanan "S\u0131f\u0131r Bir Adana" dizisinde oyuncu oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,Olay, Seyhan il\u00e7esindeki K\u00fc\u00e7\u00fckdikili Mahallesi`nde meydana geldi., Deniz Bezek (26) y\u00f6netimindeki 45 YB 0865 plakal\u0131 otomobile, hemzemin ge\u00e7itten ge\u00e7erken lokomotif \u00e7arpt\u0131. ,Otomobilde s\u0131k\u0131\u015fan Deniz Bezek kaza yerinde hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\n,Bezek`in Adana`da \u00e7evrilen ve internet \u00fczerinden yay\u0131nlanan "S\u0131f\u0131r Bir Adana" dizisinin ba\u015frol oyuncular\u0131ndan biri oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131., Cenazesi otopsi i\u00e7in adli t\u0131p kurumu morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131. Ailesi ve oyuncu arkada\u015flar\u0131 da adli t\u0131p kurumuna ak\u0131n etti.\r\n\r\n,"S\u0131f\u0131r Bir Adana" dizisi ba\u015frol oyuncusu Ali Sancakl\u0131, 2 y\u0131ld\u0131r Bezek ile birlikte dizi setlerinde \u00e7ok \u015fey payla\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 bir \u00e7ok senaryo ezberlediklerini belirterek, "Ama \u015fimdi onun bir hi\u00e7 y\u00fcz\u00fcne aram\u0131zdan ayr\u0131lmas\u0131na inanam\u0131yoruz. ,Deniz Bezek sabah evine giderken bariyerler kapal\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in hemzemin ge\u00e7itten ge\u00e7mi\u015f ancak ona lokomotif \u00e7arpm\u0131\u015f. ,Orada hemzemin ge\u00e7it g\u00f6revlisi var. ,Bu arkada\u015f tren ya da lokomotif geldi\u011fi zaman d\u00fc\u011fmeye bas\u0131p bariyerleri indiriyor. ,Ancak g\u00fcvelik g\u00f6revlisinin polise verdi\u011fi ifadeye g\u00f6re o s\u0131ra tuvalete gitmi\u015f. Tamam tuvalete gitmi\u015f olabilirsin.\r\n\r\n,Ancak telsiz var, telefon var neden haberle\u015filmiyor. Bizim arkada\u015f\u0131m\u0131z can\u0131m\u0131z, bir ihmal kurban\u0131. ,Bunun i\u00e7in biz ihmali olanlardan sonuna kadar davac\u0131y\u0131z. Ve bu ki\u015filerin en a\u011f\u0131r \u015fekilde cezaland\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 istiyoruz. Ben bu konuda yetkililerden yard\u0131m istiyorum. Bizim bug\u00fcn i\u00e7imiz yan\u0131yor. Art\u0131k Deniz Bezek aram\u0131zda yok. O daha 26 ya\u015f\u0131ndayd\u0131 bir s\u00fcr\u00fc hayali vard\u0131" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Bu s\u0131rada hemzemin ge\u00e7it g\u00f6revlisinin g\u00f6zalt\u0131nda oldu\u011fu, soru\u015fturman\u0131n s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc belirtildi.\r\n\r\nKazan\u0131n ard\u0131ndan Deniz Bezek`ten geriye dizi de rol ald\u0131\u011f\u0131 sahneler kald\u0131.\r\n\r\n