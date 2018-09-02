Ünlü futbolcu darp edildi!

\u00c7anakkale 18 Mart Stadyumu'nda 2018 Troya Y\u0131l\u0131 kapsam\u0131nda yap\u0131lacak dostluk ma\u00e7\u0131 i\u00e7in \u00e7ok say\u0131da y\u0131ld\u0131z futbolcu \u00c7anakkale'ye davet edildi., Aralar\u0131nda \u00dcmit Karan, Hasan Kabze, Erg\u00fcn Penbe gibi isimlerin bulundu\u011fu y\u0131ld\u0131zlar toplulu\u011funda bulunan futbolcu Emre A\u015f\u0131k, \u00c7anakkale'de talihsiz bir olay ya\u015fad\u0131.\r\n\r\n,\u0130ddiaya g\u00f6re saat 17.00'da Truva At\u0131'n\u0131n \u00f6n\u00fcnde yap\u0131lacak olan foto\u011fraf \u00e7ekimine yeti\u015fmeye \u00e7al\u0131\u015fan y\u0131ld\u0131z futbolcu, Eceabat \u0130skelesi'nde feribot kuyru\u011funa girmeden \u00c7anakkale'ye gelmek istedi. ,Feribot g\u00f6revlilerinin A\u015f\u0131k'\u0131n talebini geri \u00e7evirmesi \u00fczerine \u00fcnl\u00fc futbolcunun e\u015fi Ya\u011fmur A\u015f\u0131k iddiaya g\u00f6re ara\u00e7tan inerek hakaret etti. ,Feribot i\u00e7in s\u0131ra bekleyen ara\u00e7lar\u0131n \u015fof\u00f6rleri ve \u00e7evredeki esnaf\u0131n da gelmesiyle kavga b\u00fcy\u00fcd\u00fc. ,Ya\u015fanan arbedede Emre A\u015f\u0131k ve e\u015fi yaraland\u0131., \u0130lk tedavileri ise Eceabat'ta bulunan sa\u011fl\u0131k merkezinde yap\u0131ld\u0131. ,\u00c7ift olayla ilgili Eceabat Karakolu'nda ifade verdi.