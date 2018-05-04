Ünlü futbolcu intihar etti

Sparta Prag'\u0131n eski futbolcusu 40 ya\u015f\u0131ndaki Pavel Pergl hayat\u0131n\u0131 kaybetti. ,Almanya'n\u0131n Magdeburg il\u00e7esinde ya\u015fayanan eski \u00c7ek futbolcunun intihar etti\u011fi a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n,Birka\u00e7 ay \u00f6nce \u00e7ocu\u011fu olan Pavel Pergl'\u0131n k\u0131z arkada\u015f\u0131yla sorunlar ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 ve ki\u015fisel problemleri sebebiyle hayat\u0131na son verdi\u011fi belirtildi.\r\n\r\n,Kariyerinde 3 sezon Sparta Prag'ta oynayan Pergl, \u015eampiyonlar Ligi'nde 13 ma\u00e7a \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131.(Sporx)\r\n\r\n\r\n\r\n,AC Sparta Prag, \u00c7ek Cumhuriyeti'nin en pop\u00fcler ve en ba\u015far\u0131l\u0131 futbol tak\u0131m\u0131d\u0131r. ,1893 y\u0131l\u0131nda kurulan kul\u00fcp \u00c7ekoslovakya d\u00f6neminde de \u00c7ek Cumhuriyeti d\u00f6neminde de mill\u00ee tak\u0131ma en \u00e7ok oyuncu veren tak\u0131m olmu\u015ftur.,\u00dcnl\u00fc futbolcu intihar etti