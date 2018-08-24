Ünlü futbolcuya büyük şok! Geceyi nezarethanede geçirdi

2018 D\u00fcnya Kupas\u0131'nda b\u00fcy\u00fck ba\u015far\u0131 yakalayan tak\u0131m\u0131n kaptan\u0131 Londra'da g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.,Rusya'da d\u00fczenlenen 2018 D\u00fcnya Kupas\u0131'nda \u015fampiyonlu\u011fa ula\u015fan Fransa Milli Tak\u0131m\u0131'n\u0131n kaptan\u0131 ve kalecisi olan Hugo Lloris, Londra'da g\u00f6zalt\u0131na al\u0131narak nezarethaneye at\u0131ld\u0131.,2018 D\u00fcnya Kupas\u0131 \u015fampiyonu Fransa Milli Tak\u0131m\u0131'n\u0131n kaptan\u0131 ve kalecisi Hugo Lloris, Londra'da g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.,Ada bas\u0131n\u0131ndan The Sun'da yer alan \u00f6zel habere g\u00f6re Tottenham Hotspur'da forma giyen 31 ya\u015f\u0131ndaki eldiven, bu sabah tam 7 saat boyunca karakolda tutularak kefaletle serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131.,Haberde Frans\u0131z file bek\u00e7isinin i\u015fledi\u011fi su\u00e7unsa alkoll\u00fcyken ara\u00e7 kullanmak oldu\u011fu kaydedildi.,Gece saatlerinde arabas\u0131 polis taraf\u0131ndan \u00e7evrildi\u011fi ifade edilen Lloris'in gelecek ay hakim kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.,D\u00fcnyan\u0131n tan\u0131d\u0131\u011f\u0131 futbolcu, geceyi nezarethanede ge\u00e7irdi...,.,\u00dcnl\u00fc futbolcuya b\u00fcy\u00fck \u015fok!,Kaynak: Fanatik