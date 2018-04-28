Ünlü iş adamı AK Parti'den aday oldu

Bar\u0131\u015f Ayd\u0131n\u2019\u0131n hedefleri aras\u0131nda Ankara\u2019y\u0131 sa\u011fl\u0131k turizmi ile marka bir kent ve ileri teknoloji \u00fcss\u00fc yapmak yer al\u0131yor. \r\n\r\n,Ankara ve T\u00fcrkiye i\u015f d\u00fcnyas\u0131n\u0131n \u00f6nde gelen isimlerinden ve STK\u2019lardaki ba\u015far\u0131l\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131yla bilinen i\u015f adam\u0131 Bar\u0131\u015f Ayd\u0131n, 24 Haziran se\u00e7imlerinde de AK Parti\u2019den milletvekili adayl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in ba\u015fvurusunu yapt\u0131. \r\n\r\n,\u201cAnkara sevdal\u0131s\u0131\u201d olarak tan\u0131nan Bar\u0131\u015f Ayd\u0131n, Ankara\u2019y\u0131 bir d\u00fcnya kenti yapma hedefini ya\u015fama ge\u00e7irmek ve T\u00fcrkiye\u2019nin, d\u00fcnya devleti olma hamlesinde etkin rol \u00fcstlenmek i\u00e7in aktif politikada yer almak istedi\u011fini, bu ama\u00e7la milletvekili adayl\u0131\u011f\u0131 ba\u015fvurusunu ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131. Ayd\u0131n, aktif siyasette hayata ge\u00e7irmek istedi\u011fi iki \u00f6nemli hedefinin, \u201cAnkara\u2019y\u0131 bir sa\u011fl\u0131k turizmi merkezi haline getirerek, Ba\u015fkent\u2019in bu alanda markala\u015fmas\u0131n\u0131 sa\u011flamak ve ayn\u0131 zamanda bir ileri teknoloji \u00fcss\u00fc yapmak\u201d oldu\u011funu dile getirdi. \r\n\r\n,24 Haziran\u2019da ger\u00e7ekle\u015fecek se\u00e7imin T\u00fcrkiye i\u00e7in hay\u0131rl\u0131 bir se\u00e7im olaca\u011f\u0131na inanc\u0131n\u0131 dile getiren Ayd\u0131n, yeni h\u00fck\u00fcmet sistemi ile de k\u00f6kl\u00fc bir de\u011fi\u015fim ya\u015fanaca\u011f\u0131n\u0131 ve \u00fclkenin kalk\u0131nma hamlesindeki engelleri de kald\u0131rarak geli\u015fimine h\u0131z verece\u011fini s\u00f6yledi. Ayd\u0131n, \u201cBu s\u00fcre\u00e7te, her zaman, her platformda \u00fclkemiz i\u00e7in y\u0131lmadan s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz \u00e7abalar\u0131m\u0131z\u0131 Allah nasip ederse siyasi platformda da s\u00fcrd\u00fcrmek en b\u00fcy\u00fck arzum.,\u0130n\u015fallah Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z Say\u0131n Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n d\u00fcnyada ses getiren \u00f6rnek g\u00f6sterilen a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 bu yolda biz de y\u00fcr\u00fcme ve katk\u0131 sunma \u015ferefine nail oluruz\u201d diye konu\u015ftu. \r\nBa\u015fta Ankara olmak \u00fczere \u00e7ok say\u0131da sivil toplum kurulu\u015funun y\u00f6netiminde aktif rol alan, \u00f6zellikle sosyal ve toplumsal projeleriyle hemen her kesimin sevgi ve sayg\u0131s\u0131n\u0131 kazanan Ayd\u0131n, ba\u015far\u0131l\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131yla en \u00e7ok konu\u015fulan isimlerden biri olmu\u015f ve daha \u00f6nceki se\u00e7im \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda da yapt\u0131\u011f\u0131 kampanyalarla \u00e7ok konu\u015fulmu\u015ftu. ,2014 y\u0131l\u0131ndaki yerel se\u00e7imlerde \u00c7ankaya Belediye ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na, 2015 Haziran ve Kas\u0131m se\u00e7imlerinde ise AK Parti Ankara 1. B\u00f6lge milletvekilli\u011fine aday olan ba\u015far\u0131l\u0131 i\u015f adam\u0131, Ankara\u2019y\u0131 cadde-cadde, sokak-sokak gezerek her se\u00e7mene dokunmu\u015f, halk\u0131n g\u00f6nl\u00fcne taht kurmu\u015ftu. \r\nGe\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde babas\u0131n\u0131 kaybeden Ayd\u0131n, AK Parti Ankara \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131\u2019nda Ba\u015fkan Hakan Han \u00d6zcan ile bir araya gelirken \u00e7ok say\u0131da partili taraf\u0131ndan kar\u015f\u0131land\u0131 ve ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileklerini de kabul etti. ,\u00dcnl\u00fc i\u015f adam\u0131 AK Parti'den aday oldu,.