Ünlü iş adamı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

GENTA\u015e A.\u015e. Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 ve i\u015f adam\u0131 68 ya\u015f\u0131ndaki Ahmet Kahraman ge\u00e7irdi\u011fi kalp krizi sonucu hayat\u0131n\u0131 kaybetti\r\n,Genta\u015f\u2019tan KAP\u2019a yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, \u201c\u015eirketimiz Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 ve Grubumuza Ba\u011fl\u0131 \u015firketlerin bir\u00e7o\u011funda y\u00f6netim kurulu ba\u015fkan\u0131 olarak g\u00f6rev yapan Ahmet Kahraman\u2019\u0131 ge\u00e7irdi\u011fi kalp krizi sonras\u0131 kaybettik.\r\n,\u2018Kahraman\u2019 ailesinin, \u015firketler grubumuzun ve \u00fclkemizin bu ac\u0131 kayb\u0131n\u0131n \u00fcz\u00fcnt\u00fcs\u00fcn\u00fc t\u00fcm kamuoyu ile payla\u015f\u0131yoruz\u201d denildi.\r\n,Ahmet Kahraman\u2019\u0131n cenazesi bug\u00fcn Bolu\u2019nun Gerede il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Yenecik K\u00f6y\u00fc\u2019nde \u00f6\u011fle namaz\u0131na m\u00fcteakip k\u0131l\u0131nacak cenaze namaz\u0131ndan sonra k\u00f6y mezarl\u0131\u011f\u0131na defnedilecek.\r\n,Ahmet Kahraman'\u0131n cenazesinde sevenleri g\u00f6zya\u015flar\u0131 i\u00e7erisinde u\u011furlad\u0131.\r\n,\u00dcnl\u00fc i\u015f adam\u0131 kalp krizi sonucu hayat\u0131n\u0131 kaybetti