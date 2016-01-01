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Ünlü iş adamı Şarık Tara son yolculuğuna uğurlandı
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Önceki gün vefat eden Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. Kurucusu ve Onursal Başkanı Şarık Tara (88) için şirketin İstanbul Balmumcu'daki genel merkez binasının önünde tören düzenlendi.
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