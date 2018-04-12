Ünlü işadamı kayboldu! 5 gündür aranıyor .

\u00dcnl\u00fc i\u015fadam\u0131 kayboldu! 5 g\u00fcnd\u00fcr aran\u0131yor\r\n.,Tengelmann supermarket zincirinin varisi Karl- Erivan Haub, Cumartesi g\u00fcn\u00fc Matterhorn Da\u011f\u0131 yak\u0131nlar\u0131nda kayboldu\u011fu s\u0131rada, pist d\u0131\u015f\u0131nda kayak yap\u0131yordu. 5 g\u00fcnd\u00fcr aranan Alman i\u015f adam\u0131 hen\u00fcz bulunamad\u0131.\r\n\r\n,58 ya\u015f\u0131ndaki milyarder 2000 y\u0131l\u0131ndan beri Almanya ve Orta Avrupa'da bayileri olan supermarket zincirini y\u00f6netiyordu.\r\n\r\n,\u00dcnl\u00fc i\u015f adam\u0131 kayak yaparken kayboldu,Karde\u015fi Christian Haub, Alman Handelsblatt gazetesine yollad\u0131\u011f\u0131 bir mektupta, Karl-Erivan Haub'un tecr\u00fcbeli bir kayak\u00e7\u0131 ve da\u011fc\u0131 oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Karde\u015finin sa\u011f bulunaca\u011f\u0131ndan halen \u00fcmitli oldu\u011funu kaydeden Haub, ailenin "k\u00f6t\u00fc bir habere haz\u0131rl\u0131kl\u0131 oldu\u011funu" da kaydetti.\r\n\r\n