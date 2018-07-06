Ünlü isim eşiyle konuştuğu sırada vuruldu

.,Bursa merkezli bir\u00e7ok ilde \u015fubeleri olan \u00fcnl\u00fc Ba\u011fdat Tatl\u0131c\u0131s\u0131'n\u0131n sahibi, e\u015fiyle telefonda konu\u015ftu\u011fu s\u0131rada hareket halindeki bir ara\u00e7tan a\u00e7\u0131lan ate\u015f sonucu ba\u015f\u0131ndan vurularak a\u011f\u0131r yaraland\u0131.\r\n,Bursa'n\u0131n merkez Nil\u00fcfer il\u00e7esinde, Ba\u011fdat Hurma Tatl\u0131s\u0131'n\u0131n sahibi Fatih Karaman (38) otomobiliyle trafik \u0131\u015f\u0131klar\u0131nda beklerken silahl\u0131 sald\u0131r\u0131ya u\u011frad\u0131. Ba\u015f\u0131ndan vurularak, a\u011f\u0131r yaralanan Karaman hastaneye kald\u0131r\u0131l\u0131rken, sald\u0131rganlar otomobille ka\u00e7t\u0131.\r\n\r\n,Olay, merkez Nil\u00fcfer il\u00e7esi Lefko\u015fe Caddesi \u00c7aml\u0131ca Kav\u015fa\u011f\u0131'nda bug\u00fcn meydana geldi. Otomobili ile evinden i\u015f yerine giden Ba\u011fdat Hurma Tatl\u0131s\u0131 firmas\u0131n\u0131n sahibi Fatih Karaman, k\u0131rm\u0131z\u0131 yan\u0131nca trafik \u0131\u015f\u0131klar\u0131nda beklemeye ba\u015flad\u0131. Bu s\u0131rada yana\u015fan plakas\u0131 hen\u00fcz belirlenemeyen otomobildeki kimli\u011fi belirsiz ki\u015fi ya da ki\u015filer taraf\u0131ndan Karaman'a ate\u015f a\u00e7\u0131ld\u0131. Karaman ba\u015f\u0131na isabet eden kur\u015funlarla a\u011f\u0131r yaralan\u0131rken, sad\u0131rganlar otomobille ka\u00e7t\u0131. \u00c7evredekiler 112 Acil'i ve polisi arad\u0131.\r\n\r\n,\u0130hbarla gelen sa\u011fl\u0131k ekibi, Fatih Karaman'\u0131 ilk m\u00fcdahalenin ard\u0131ndan ambulansla \u00c7ekirge Devlet Hastanesi'ne g\u00f6t\u00fcrd\u00fc. Olay\u0131 duyunca b\u00fcy\u00fck \u015fok ya\u015fayan Fatih Karaman'\u0131n e\u015fi Yadigar Karaman polise verdi\u011fi ifadesinde, "E\u015fimin day\u0131lar\u0131 aras\u0131nda husumet vard\u0131. Koruma karar\u0131 da vard\u0131. E\u015fimi vuran ki\u015filerin bulunup yakalanmas\u0131n\u0131 istiyorum" dedi.\r\n\r\n,Polis, sald\u0131rganlar\u0131 yakalamak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcrken, olayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.\r\n