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Ramazan
Ünlü isim evinin balkonundan atladı
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Yıllar önce St. Moritz'deki ünlü Badrutt Palace Hotel'in sahibi Johannes Badrutt ile evlenip İsviçre'ye gelin giden sosyetenin ünlü ismi evinin balkonundan atlayarak intihar etti. Sosyete bu intiharı duyunca şoke oldu.
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