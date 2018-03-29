Ünlü isim hayatını kaybetti!

\u00dcnl\u00fc isim hayat\u0131n\u0131 kaybetti, haber az \u00f6nce geldi.\r\n,Ad\u0131 \u0130bo'nun vurulmas\u0131 olay\u0131na kar\u0131\u015fm\u0131\u015ft\u0131...\r\n,Ahmet Kaya, Mahsun K\u0131rm\u0131z\u0131g\u00fcl, Emrah gibi \u00fcnl\u00fc isimler olan sanat\u00e7\u0131lara alb\u00fcm yapm\u0131\u015ft\u0131...\r\n,\u015eehmuz \u0130lgin nam\u0131 de\u011fer Zaza \u015eehmuz hayat\u0131n\u0131 kaybetti!\r\n,Aralar\u0131nda \u0130brahim Tatl\u0131ses, Ahmet Kaya, Mahsun K\u0131rm\u0131z\u0131g\u00fcl, Emrah gibi \u00fcnl\u00fc isimler olan sanat\u00e7\u0131lara alb\u00fcm yapan \u015eehmuz \u0130lgin, 70 ya\u015f\u0131ndayd\u0131.\r\n,\u015eehmuz \u0130lgin'in ad\u0131 1990 y\u0131l\u0131nda \u0130brahim Tatl\u0131ses'in Maksim Gazinosu'nda aya\u011f\u0131ndan vurulmas\u0131 olay\u0131na kar\u0131\u015fm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,\u0130lgin, yar\u0131n Diyarbak\u0131r Ulu Cami'nden son yolculu\u011funa u\u011furlanacak.\r\n