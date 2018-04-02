Ünlü isim hayatını kaybetti...

Son dakika... Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Dursun Ali Sar\u0131o\u011flu ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi. \r\n\r\n,Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Dursun Ali Sar\u0131o\u011flu ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi. Peki Dursun Ali Sar\u0131o\u011flu kimdir? ka\u00e7 ya\u015f\u0131nda, neden \u00f6ld\u00fc?\r\n,1936 y\u0131l\u0131nda Rize'nin \u00c7ayeli il\u00e7esinde d\u00fcnyaya gelen Ali Sar\u0131o\u011flu, ekonomik nedenlerle ilk\u00f6\u011fretimden sonra e\u011fitim alamam\u0131\u015f ve 10 ya\u015flar\u0131ndayken \u0130stanbul'a gelerek vas\u0131fs\u0131z \u00e7ocuk i\u015f\u00e7i olarak bir\u00e7ok i\u015fte \u00e7al\u0131\u015fm\u0131\u015ft\u0131r. 1960'l\u0131 y\u0131llar\u0131n ikinci yar\u0131s\u0131nda a\u00e7\u0131lan bir tiyatro oyunculu\u011fu s\u0131nav\u0131ndan ba\u015far\u0131yla \u00e7\u0131karak \u00e7e\u015fitli tiyatro topluluklar\u0131nda 30 civar\u0131nda rolde oynad\u0131. ,Karakter oyuncusu olan Sar\u0131o\u011flu, genellikle "Karadeniz tiplemeleri"yle tan\u0131nmaktad\u0131r. Ancak en bilindik rolleri, 1992'de rol ald\u0131\u011f\u0131 "Ana" adl\u0131 dizide, "\u00c7at \u00e7at \u00e7at, kel Behzat!" ve "Ya\u015fas\u0131n k\u00f6t\u00fcl\u00fck!" replikleriyle tan\u0131nan mafya babas\u0131 "Kel Behzat" karakteri, 1996 y\u0131l\u0131nda rol ald\u0131\u011f\u0131 "Tatl\u0131 Ka\u00e7\u0131klar" adl\u0131 dizideki "Tarumar" adl\u0131 mafya babas\u0131 karakteri ve "Yasemince" program\u0131nda canland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 komiser karakteridir.,\r\nA\u015fk\u0131m A\u015fk\u0131m - 2008\r\nNazl\u0131 Yarim - 2007\r\nKurtlar Vadisi Pusu - 2007\r\nKabaday\u0131 - 2007\r\nAmerikal\u0131lar Karadeniz'de 2 - 2006\r\nAyn\u0131 \u00c7at\u0131 Alt\u0131nda - 2006\r\nKad\u0131n Severse - 2006\r\nSevda Tepesi - 2005\r\nBizim Karakol - 2004\r\nSon Yaprak - 2004\r\nS\u0131n\u0131rl\u0131 A\u015fk - 2003\r\nAsayi\u015f Berkemal - 2002\r\nBana Abi De - 2002,Bana Abi De - 2002\r\nHastay\u0131m Doktor - 2002\r\nEn Son Babalar Duyar - 2002\r\nSon - 2001\r\nPar\u00e7a Pin\u00e7ik - 2000\r\nYasemince - 1997\r\nBask\u00fcl Ailesi - 1997\r\nTatl\u0131 Ka\u00e7\u0131klar - 1996\r\nPalavra A\u015fklar - 1995\r\n\u00c7i\u00e7ek Taksi - 1995\r\nZzzzt FM - 1994\r\nK\u00fc\u00e7\u00fck Bey - 1994\r\n\u015eerefli M\u00fcfetti\u015f \u015eeref - 1994\r\nKom\u015fular - 1993\r\n\u00c7\u0131lg\u0131n A\u015f\u0131klar - 1993\r\nMahallenin Muhtarlar\u0131 - 1992\r\nMenek\u015fe Koyu - 1991\r\nAna - 1991\r\n\u00d6l\u00fc Bir Deniz - 1989\r\nKe\u015fanl\u0131 Ali Destan\u0131 - 1988\r\n\u00d6\u011fretmen - 1988\r\nBir \u00c7ember K\u0131r\u0131l\u0131rken - 1987\r\n,De\u011firmen - 1986\r\nAsiye Nas\u0131l Kurtulur - 1986\r\nDavac\u0131 - 1986\r\nBir Yudum Sevgi - 1984\r\nNamuslu - 1984\r\nArkada\u015f\u0131m - 1982