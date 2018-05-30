Ünlü isim hayatını kaybetti! Şinasi Erdoğan...

\u00dcnl\u00fc isim hayat\u0131n\u0131 kaybetti! \u015einasi Erdo\u011fan...,Ozanlar aras\u0131nda s\u00f6zlerin ve saz\u0131n ustas\u0131 olarak de\u011ferlendirilen ve Derli \u015einasi mahl\u00e2s\u0131yla \u00fcn yapan \u015einasi Erdo\u011fan, d\u00fcn sabah hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\n,Alb\u00fcmleri ve eserleri ile geni\u015f bir kitle taraf\u0131ndan sevilen Dertli \u015einasi, uzun y\u0131llar konuk oldu\u011fu televizyon programlar\u0131ndan ve konserlerden de halka seslenmi\u015fti.\r\n\r\n,Ozan Dertli \u015einasi mahl\u00e2s\u0131yla an\u0131lan ve 1958 y\u0131l\u0131nda Elaz\u0131\u011f\u2019da d\u00fcnyaya gelen \u015einasi Erdo\u011fan, \u0130lk ve orta \u00f6\u011frenimden sonra, Hozat\u2019\u0131n Kar\u0131ca k\u00f6y\u00fcnden Sar\u0131 Saltuklu Turi Baban\u0131n mahiyetinde, 3 y\u0131l dervi\u015flik yapt\u0131.\r\n\r\n,OnurAkayMedya\u2019n\u0131n edindi\u011fi bilgiye g\u00f6re, uzun zamand\u0131r tedavi g\u00f6ren ve vefat\u0131 ile sevenlerini yasa bo\u011fan \u00fcnl\u00fc ozan, bug\u00fcn 30.05.2018 \u00c7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc saat 14:00\u2019da, Bursa Ataevler Cemevi\u2019nde d\u00fczenlenecek olan t\u00f6renin ard\u0131ndan son yolculu\u011funa u\u011furlanacak ve Hamitler Mezarl\u0131\u011f\u0131\u2019nda defnedilecek.\r\n\r\n,1979 y\u0131l\u0131ndan sonra da Bursa\u2019ya yerle\u015fen ve 1975\u2019ten g\u00fcn\u00fcm\u00fcze ozanl\u0131k ve dedelik hizmeti i\u00e7inde olan Erdo\u011fan, merhum yazar ve dede \u015einasi Ko\u00e7\u2019tan bir\u00e7ok izlenim, bilgi ve birikimleri olmu\u015ftur. \u00c7ok say\u0131da eseri olan ozan ayn\u0131 zamanda MESAM \u00fcyesidir.